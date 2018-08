Nordkorea anholder japansk statsborger og genopvækker minder om tidligere tiders afpresningsteknik Styret i Pyongyang har før anholdt amerikanske statsborgere for at bruge dem i forhandlinger med USA. Nu forsøger styret muligvis at gentage afpresningsteknikken over for Japan.

I maj lykkedes det den amerikanske præsident, Donald Trump, at få frigivet tre amerikanske statsborgere, der havde siddet fængslet i Nordkorea imellem et og to år.

Løsladelsen blev anset for at være en gestus fra nordkoreansk side, der skulle forbedre forholdet til USA op til topmødet mellem Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Men nu kan Nordkorea være på vej tilbage mod tidligere tider, hvor landet igen begynder at anholde udenlandske statsborgere for at bruge dem som et element i styrets diplomatiske spil med omverdenen.

Ifølge flere japanske og sydkoreanske medier blev en japansk mand i fredags anholdt i den nordkoreanske havneby Nampo, der også er kendt for at huse flere faciliteter relateret til det nordkoreanske militær.

Anholdelsen skete angiveligt efter, at han på video havde forsøgt at filme en af faciliteterne.

Avisen Asahi Shimbun citerer unavngivne japanske regeringskilder for, at Nordkorea muligvis vil beskylde ham for spionage, og den japanske regering vil nu officielt bede Nordkorea om en forklaring på hans anholdelse. Flere medier angiver, at den anholdte er en 39-årig mand, som var i Nordkorea som turist på en gruppetur, og han skulle angiveligt flere gange før have besøgt landet.

Nordkorea tavs

Foreløbig har det nordkoreanske styre ikke kommenteret anholdelsen, ligesom den japanske regering ikke udadtil har forholdt sig til spekulationerne om, hvorvidt manden skulle være japansk spion.

Men umiddelbart går de fleste reaktioner på, om anholdelsen er politisk motiveret.

»At sikre mandens sikkerhed er topprioritet, men det er muligt, at den nordkoreanske side måske vil bruge sagen som et element i dets forhandlinger med Japan«, siger en japansk regeringskilde til Asahi Shimbun.

Anspændt forhold

Der er normalt meget få japanske turister i Nordkorea, hvilket bl. a. hænger sammen med, at forholdet mellem de to lande af historiske årsager er meget problemfyldt. Korea var under japansk overherredømme i årtier frem til afslutningen på Anden Verdenskrig.

Derudover fører den japanske premierminister, Shinzo Abe, en stærk skeptisk linje over for Nordkorea og er en af Donald Trumps største støtter i forhold til at opretholde de hårde sanktioner mod det nordkoreanske styre. På det seneste har Shinzo Abe også gentaget beskyldninger om, at Nordkorea i 1970’erne og 1980’erne bortførte en række japanske statsborgere.

Det har fået Nordkorea til at komme med hårde udfald mod Japan. I sidste måned noterede den statskontrollerede nordkoreanske avis The Pyongyang Times, at det er en »velkendt kendsgerning, at Japan er en krigsforbryderstat fra Anden Verdenskrig« og anklagede Japan for at have videreført sine militaristiske ambitioner op til nutiden.

Derudover beskyldte det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA så sent som i denne uge Japan for at være et internationalt marginaliseret land, der er »sunket ned i hængedynd«, hvilket ifølge det nordkoreanske styre er forklaringen på, at det forsøger at spolere de forhandlinger, som landet har indledt med USA.

Lang historie med anholdelser

Nordkorea er kendt for at anholde statsborgere fra lande, som styret har et problematisk forhold til. Det er svært for omverdnen at forholde sig til anklagerne, fordi retssagerne ofte har karakter af politiske skueprocesser.

De tre amerikanske statsborgere, der blev løsladt tidligere på året, sad fængslet efter anklager om have udført spionage eller »fjendtlige handlinger« mod Nordkorea.

Sidste år døde den amerikanske statsborger, Otto F. Warmbier, efter at han i 2015 var blevet idømt 15 år i arbejdslejr for at have stjålent en progandaplakat på sit hotel, da han som turist besøgte landet.

Mindst tre sydkoreanske statsborgere menes fortsat at sidde fængslet i Nordkorea, og i 1999 blev en japansk journalist anholdt efter være blevet beskyldt for spionage.

Han blev løsladt efter to år.