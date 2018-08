Ekspert om tyrkisk valutakrise: »Vi har at gøre med to stærke personligheder, som ikke vil give sig« De økonomiske trængsler i Tyrkiet er alvorlige - og det gavner ikke landet, at hverken præsident Erdogan eller præsident Trump vil tabe ansigt, vurderer chefanalytiker.

Inflationen er tårnhøj, så almindelige varer bliver dyrere og dyrere. Valutaens værdi falder drastisk i forhold til dollaren. Og en del af eksporten rammes af amerikanske sanktioner.

Tyrkiet med omkring 79 millioner indbyggere er på vej ind i et økonomisk uvejr, som bliver stadig værre.

Især efter at den amerikanske præsident Donald Trump for tre dage siden bebudede en forhøjelse af toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium - med henvisning til, at Tyrkiet har afvist et krav om at løslade en amerikansk præst, Andrew Brunson.

Præsten risikerer op til 35 års fængsel i en retssag, som amerikanske politikere beskriver som grundløs og politisk dikteret. De tyrkiske myndigheder anklager - ved hjælp af anonyme vidner - Andrew Brunson for at hjælpe både det kurdiske arbejderparti PKK, der står på EU's terrorliste, og prædikanten Fethullah Gülens bevægelse, der beskyldes for terrorisme i Tyrkiet.

Fastlåst konflikt

Trumps økonomiske sanktioner får dog ikke Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan til at ryste på hænderne. Han mener, at valutakrisen skyldes en »politisk sammensværgelse«.

Chefanalytiker Jakob Ekholdt Christensen fra Danske Bank kalder det for en »fastlåst situation«.

»Vi har at gøre med to meget stærke personligheder, som ikke har lyst til at give sig. Det er bekymrende, for det er i Tyrkiets økonomiske interesse at finde en løsning - og Trump er ikke bange for at skrue yderligere på tingene, hvis han ikke føler, at han får sin vilje. Det så vi, da han annoncerede at hæve toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium og puttede ekstra salt i såret på den tyrkiske valuta, som så faldt yderligere«, siger Jakob Ekholdt Christensen.

I forvejen befinder Tyrkiet sig i en alvorlig økonomisk situation. Før den nuværende krise var den tyrkiske valuta lira hårdt ramt. Siden nytår er lira faldet med omkring 45 procent i forhold til dollaren.

»Tyrkiet har optaget massive lån i udenlandsk valuta over de senere år og derved finansieret en del af landets økonomiske vækst. De lån bliver selvfølgelig markant dyrere, når den tyrkiske valuta falder så massivt gennem hele 2018«, fremhæver Jakob Ekholdt Christensen.

Desuden galopperer inflationen derudad og nåede i juli op på et årligt niveau på 15,9 procent.

Nægter at hæve renten markant

I sådan en situation plejer et lands centralbank at sætte renten væsentligt op for at sætte en stopper for inflationen, men Tyrkiets centralbank har kun hævet renten ganske lidt. Hvilkes skyldes Erdogans modstand og indflydelse på centralbanken.

»Investorerne er nervøse for, at centralbanken ikke får lov til at gøre sit arbejde og begrænse faldet i valutaen ved at hæve renten markant og dermed undgå, at valutaen svækkes massivt«, siger chefanalytikeren.

Erdogan har forsvaret sin modstand mod større renteforhøjelser med, at det vil øge uligheden i Tyrkiet.

»Erdogan påpegede hen over weekenden, at renteforhøjelser kun vil gøre de rige endnu rigere, og de fattige endnu fattigere. Han tror ikke på, at det vil virke anderledes«, siger Jakob Ekholdt Christensen.