Hvorfor endte lufthavnsmedarbejder sit liv? »Jeg tror, jeg vil lave et tønderul og går det godt, så vender jeg næsen nedad og lader det være dét« Hvorfor stjal en bagagemedarbejder fra Seattle et fly for senere at ende sit liv ved at styrte ned? Myndighederne undrer sig over, at det kunne lade sig gøre.

»Nja, jeg har ikke brug for ret meget hjælp. Jeg har spillet computerspil førhen«.

Fredagens samtale mellem flyvelederen i Seattles lufthavn og den 29-årige, der havde sat sig i pilotsædet i et Bombardier Q400-passagerfly og nu fløj rundt ude langs vandet, var usædvanlig.

Men den rummer også forklaringen på, hvad der egentlig skete: »Jeg har en masse mennesker, der holder af mig. Det vil skuffe dem at høre, at jeg har gjort det her. Jeg vil gerne undskylde over for hver eneste af dem. Det er bare en knækket fyr, en skrue løs. Anede det egentlig ikke før nu«, sagde flytyven ifølge de optagelser af samtalen, der er offentliggjort i den amerikanske presse.

En samtale, der endte, da maskinen efter knap en times flyvning bragede mod jorden på Ketron-øen, og den 29-årige blev dræbt. Han arbejdede i lufthavnen som bagagearbejder og stod også for at bugsere fly til og fra standpladserne. Fredag gik han ind i passagerflyet og lettede fra lufthavnen.

Kammeratlig samtale

Kontroltårnet fik hurtigt kontakt med manden og forsøgte at give ham råd og vejledning i at flyve maskinen og forhåbentlig få ham og flyet helskindet ned igen.

»Alt det hokuspokus. Jeg aner ikke, hvad det hele betyder. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg indstiller de ting. Jeg er ikke på autopiloten«, siger han på et tidspunkt.

Samtalen mellem den 29-årige og flyvelederen er beleven, nærmest hjertelig. Manden bag passagerflyets styrepind er på et tidspunkt overrasket over, så hurtigt han får brugt brændstof. »Det røg noget hurtigere end jeg regnede med. Hold op, jeg må lade være med at kigge på brændstofmåleren, for den går hurtigt ned«, siger han til flyvelederen, der prøver at få ham dirigeret hen til nogle landingsbaner.

Svaret lyder: »Det her er sikkert en fængselsstraf på livstid, ikke. Det vil jeg da håbe, at det er for en som mig«.

»Det skal vi ikke bekymre os over eller spekulere på. Men kan du venligst begynde at dreje til venstre?«, spørger flyvelederen.

Ville gå ned med sit fly

Optagelserne af samtalen mellem de to afslører, at lufthavnsmedarbejderen er til sinds at dø med flyet.

»Jeg tror, jeg vil lave et tønderul og går den godt, så vender jeg næsen nedad og lader det være dét«.

»Lad os lige tænke os om, inden du gør det. Jeg har en anden pilot på vej. Om et minut eller to kan han fortælle dig, hvad der skal gøres«, siger flyvelederen, der havde tilkaldt en pilot, som kunne fortælle den 29-årige, hvordan han kunne lande flyet sikkert.

Vidner ser på det tidspunkt flyet lave et loop og være ganske tæt på at ramme vandet, da maskinen trækkes ud af manøvren.

»Tillykke. Det lykkedes. Skal vi så ikke få landet flyet sikkert og ikke skade nogen på jorden?«, spørger den tilkaldte pilot fra kontroltårnet.

»Narj. Jeg ved ikke rigtigt.... Jeg havde sådan set håbet, at det var dét, hvis du forstår?«.

Kort efter banker flyet mod jorden.

Kræver kendskab at starte et fly

Tilbage står spørgsmålet: Hvordan kunne det i det hele taget lade sig gøre for en bagagemedarbejder at nole et fly, få det i luften og flyve rundt i det? Det er ikke sådan, at et passagerfly har en startnøgle, piloten tager med, når han forlader maskinen. Men det er heller ikke lige til at starte sådan et fly. Det kræver en lang række trin med knapper og håndtag, der skal pilles ved. Det hele skal gennemføres i den rigtige rækkefølge.

Lufthavne er sædvanligvis stærkt beskyttede. Der er adgangskontrol og sikkerhedsgodkendelser af de ansatte, der færdes på afgangssiden og ude ved standpladser og start- og landingsbaner. Den 29-årige var tjekket og godkendt til at få adgang til airside.

Hans familie og venner beskriver ham som en god mand og kammerat. De forstår ikke, hvad der fik ham til at tage flyet og styre i døden. Intet tydede ifølge de foreløbige oplysninger på, at han var ved at gå op i limningen.

FBI og havarikommissionen for flyulykker efterforsker nu omstændighederne bag den særegne hændelse, skriver de amerikanske medier.