Norsk minister går af efter rejse til Iran sammen med sin kæreste Fiskeriminister brød flere regler, da han rejse til Iran uden at give meddelelse om det til statsministeren.

Norges fiskeriminister, Per Sandberg fra Fremskrittspartiet, træder tilbage, efter at han er blevet kritiseret for at have brudt flere regler i forbindelse med en rejse til Iran i juli sammen med sin kæreste.

Han undlod blandt andet at underrette sit ministerium om rejsen.

FrP-veteranen Harald Tom Nesvik er mandag eftermiddag blevet indsat som ny fiskeriminister.

Desuden træder Sandberg også af som næstformand i FrP. Her er endnu ikke udpeget en efterfølger. Men den tidligere integrationsminister Sylvi Listhaug, der måtte forlade sin ministerpost i marts, da et mistillidsvotum truede, kan være en mulighed, skriver nyhedsbureauet NTB.

Der har været en stærk politisk kritik af Sandberg, efter at det kom frem, at hverken hans eget ministerium eller statsministerens kontor blev varslet om hans rejse.

Sandberg havde på sin rejse medtaget sin tjenstlige mobiltelefon, som indeholdt følsomme informationer.

Hans mobiltelefon blev måske hacket

Flere sikkerhedseksperter har påpeget, at hans mobiltelefon efter al sandsynlighed blev hacket, mens han var i Iran.

Fiskeriministeren er også blevet kritiseret for at have deltaget i fejringen af Irans nationaldag i et regi, som var udarbejdet af den iranske ambassade i Norge.

Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, kalder det 'klogt, at Per nu vælger at gå'. Hun understreger, at partiets Iran-politik må ligge helt fast.

»Sandbergs rejse til Iran har skabt mange reaktioner i partiet og i samfundet. Det er forståeligt. FrP's position i Iran-spørgsmålet er og skal være tydelig«, siger Siv Jensen.

Sagen har ført til kritik af statsminister Erna Solberg (H), som beskyldes for at have været for slap i forbindelse med gældende sikkerhedskrav.

»Vi har stadig ikke set, hvad statsministeren har gjort for at undgå denne skandale. Vi kommer til følge dette tæt for at se, om der er behov for endnu større konsekvenser«, siger Une Bastholm, som er medlem af Stortinget for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

ritzau