Sortklædte mænd har sat ild til over 80 biler i Sydsverige

Over et halvt hundrede køretøjer er mandag aften sat i brand i Göteborg og andre byer i det sydvestlige Sverige. Desuden har 35 biler været udsat for hærværk.

Øjenvidner har set maskerede unge løbe fra stederne.

»Jeg så tre-fire sortklædte drenge. En af dem kastede en molotovcocktail mod en bil. Så lød der er et højt brag«, siger en borger i Göteborg til avisen GT.

På sociale medier er der lagt fotografier og videoer ud, som viser biler i brand flere steder i Göteborg og i Trollhättan lidt længere mod nord. Flere sortklædte skikkelser, som sætter ild til biler, ses også.

Kort efter midnat oplyser politiet, at alle brande er slukket.

De første anmeldelser om antændte biler kom ved 21-tiden. Redningstjenesten i Göteborg oplyser, at den ved 22-tiden havde modtaget omkring 20 alarmopkald om brande.

»Det er hovedsageligt køretøjer, som har været sat i brand. Personbiler, nogle lastbiler, campingvogne«, siger Johan Eklund fra redningstjenesten.

»Det er omkring 60 biler, som er antændt eller vandaliseret, og vi har fundet flere sten og kanonslag«, sagde Claes Dahlström, politiinspektør i Göteborg, sent mandag aften.

40 menes at stå bag

Antallet af udbrændte biler i Göteborg-området er siden ændret til cirka 50, mens omkring 35 andre køretøjer er beskadiget som følge af hærværk.

I Trollhättan er seks biler totalskadet af flammer. En større gruppe på cirka 40 personer menes at stå bag. Gruppen blokerede også veje og kastede sten mod politiet.

»Af erfaring ved vi, at den her slags brande oftere sker ugen før skolestart end i andre uger. Men det er klart, at når så meget sker lige efter klokken 21, så kan vi ikke udelukke, at det noget, som er sat i gang over internettet«, siger Ulla Brehm, talsmand for politiet i regionen.

I Malmø og Helsingborg er biler også sat i brand mandag.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne personer. Politiet har ikke foretaget anholdelser i forbindelse med sagerne, men har identificeret flere mistænkte.

ritzau