Omfattende bilbrande i Sverige: »Det ligner næsten en militær operation« Politiet vurderer, at en række hærværksangreb i flere svenske byer er koordinerede. Gerningsmændene kan have aftalt dem via de sociale medier.

»Hvad fanden har I gang i?«

Den svenske statsminister Stefan Löfven er efter eget udsagn meget vred. Vreden er rettet mod de grupper af maskerede mænd, der i nat har sat ild til eller begået hærværk mod biler i en række svenske byer.

Det er da heller ikke et belejligt tidspunkt, at den slags sker. Svenskerne går til valg den 9. september og det sidste, han har brug for, er hændelser som dem, der er sket i blandt andet Gøteborg, Stockholm, Uppsala, Trollhättan, Alafors og Åkersberga.

Politiet vurderer, at forbrydelserne er sket efter aftale, og at gerningsmændene har koordineret deres forbrydelser via de sociale medier. Vidner til ødelæggelserne har også fået det klare indtryk, at angrebene var forberedte, blandt andet fordi gerningsmændene medbragte brandbomber, såkaldte molotovcocktails.

Brandfolk blev angrebet

Senere fulgte flere steder angreb på de brandfolk, der blev tilkaldt. De blev mål for stenkast og måtte derfor have politiforstærkning, inden de kunne komme hen til de brændende familiebiler. Også betjentene blev udsat for stenkast og forsøgt ramt med kanonslag.

»Samfundet kommer altid til at slå hårdt ned på det her. Vi har forhøjet straffen markant for groft hærværk, og til efteråret vil vi også fremsætte et lovforslag om angreb mod brand- og ambulancefolk«, siger Löfven i et interview med svensk radio.

»Vi må være hårde over for kriminaliteten her og nu. De skal se, at samfundet altid er stærkere. Det virker meget koordineret og ligner næsten en militær operation«, tilføjer den socialdemokratiske statsminister.

Politiet beder om hjælp til at finde gerningsmændene

Over 80 biler blev stukket i brand eller udsat for hærværk under nattens aktioner rundt om i de svenske byer. Ifølge politiet er det ikke lykkedes at identificere nogle mistænkte i de mange sager.

Fælles for angrebene var, at der - i de tilfælde, hvor der er vidner, der så gerningsmændene - var tale om personer, der var iført sort tøj og gemte deres ansigter i sorte hætter.

Politiet opfordrer forældre, hvis store børn kommer hjem i tøj, der lugter af benzin, om at henvende sig til efterforskerne, så gerningsmændene til angrebene kan findes. Samtidig er betjente nu i gang med det, der betegnes som tryghedsskabende indsatser i de berørte byer.

Utrygheden er udbredt i Sverige

De mange påsatte bilbrande kommer på et tidspunkt, hvor utrygheden i den svenske befolkning ifølge landets kriminalpræventive råd, Brå, er stigende. Især kvinder er bekymrede for at blive overfaldet og mishandlet. En tredjedel af befolkningen er i stort omfang urolige over kriminaliteten i landet, viste tallene i Den nationale Tryghedsundersøgerlse tidligere i år. Tidligere lå det tal på 2,5 procent af befolkningen, fremgår det.

Beboernes optagelser fra lejlighederne viser, hvordan angrebene fandt sted og gerningsmændene systematisk ødelægger biler, mens beboere forgæves forsøger at få dem til at holde op.

Det indvandringskritiske parti Alternativ för Sverige videredeler optagelser for, som de skriver, at vise, hvad der foregår i Sverige.

Videon som visar Sveriges förfall med bilbränderna på Frölunda torg i Göteborg togs ner på Facebook efter att den på en timme fått över 150 000 visningar!



RETWEETA SÅ ATT ALLA FÅR SE VAD SOM PÅGÅR I SVERIGE! #AfS2018 #svpol #val2018 #FrölundaTorg pic.twitter.com/7jtNPVC8FH — Alternativ för Sverige (@AfS_riks) August 13, 2018

Kilder: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, SVT og nyhedsbureauet TT.