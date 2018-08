Bil brager ind i afspærring ved parlamentet i London Folk er evakueret fra området omkring parlamentet.

En mand er anholdt, efter at en bil er braget gennem en afspærringsblokkene foran det britiske parlament i London, oplyser Scotland Yard.

Politiet er i gang med at evakuere folk fra stedet, og betjente er i gang med at gennemsøge området, rapporterer de britiske medier.

Flere fodgængere er blevet kvæstet af bilen, der muligvis også har ramt flere cyklister, da den nærmede sig stedet. Politiet understreger, at der ikke er livstruende kvæstelser hos de ofre, der blev ramt.

Tungt bevæbnede antiterrorbetjente er på stedet. De omringede straks køretøjet, da bilen havde pløjet flere af ofrene ned. Manden fra bilen er ført væk fra stedet, mens politiet forsøger at få rede på, hvad der egentlig er foregået.

Området omkring parlamentsbygningen har tidligere været mål for terrorangreb. Hændelsen efterforskes som en mulig terroraktion.

Ifølge vidner, britiske medier har talt med, kom bilen kørende med høj fart mod afspærringerne. Det forekom dem at være en bevidst handling.

Bilen kom drønende ved 07.30-tiden lokal tid, da den ramte de stolper, der skal hindre, at uvedkommende køretøjer kan køre helt hen til parlamentsbygningen. Den ramte ind i spærringerne, men bilisten nåede ikke at gøre mere førend bevæbnede betjente meget hurtigt kom kørende til stedet i kraftige firehjulstrækkere og omringede køretøjet med deres våben rettet mod manden bag rattet.

Manden blev anholdt og ført væk fra stedet.

Der er ikke nogen møder i parlamentet i dag, så der har ifølge Sky News ikke været mange folkevalgte i bygningen, da bilen blev standset af sikkerhedsafspærringerne.

Myndighederne har lukket Westminster Station, der ligger op ad parlamentsbygningen. Et større område omkring hovedindgangen til parlamentet er afspærret. Det er sikret - et udtryk, der dækker over, at det er gennemgået for sprængstoffer og eventuelle medgerningsmænd.

Opdateres