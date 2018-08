Politiet i London behandler påkørsel ved parlament som en terrorhandling En mand er anholdt efter at have påkørt en række personer ved parlamentet i den britiske hovedstad.

DET VED VI OM HÆNDELSEN Klokken 07.37 rammer en Ford-personbil sikkerhedsafspærringerne uden for det britiske parlament. Den har forinden ramt flere personer - fodgængere og cyklister, men ingen af dem er livsfarligt kvæstede. Gerningsmanden blev hurtigt anholdt af antiterrorbetjente. Motivet er endnu ikke klarlagt. Vidner betegner det som en bevidst handling.

De britiske myndigheder anser dagens påkørsel af en række fodgængere og cyklister ved det britiske parlament for at kunne være terrorhandling.

Sådan lyder det fra politiet i London, der mistænker den anholdte bilist - en mand i slutningen af 20'erne - for at have begået et terrorangreb. Han er i øjeblikket til afhøring på en politistation et sted i London. Politiet afslører ikke nærmere om hans nuværende opholdssted.

Påkørslen skete ved 07.37-tiden, da en bilist i en Ford Fiesta kørte flere fodgængere og cyklister ned, inden han ramte ind i betonafspærringerne ud for parlamentsbygningen i hjertet af den britiske hovedstad. Ingen af de ramte kom alvorligt til skade.

Der er et højt sikkerhedsniveau omkring parlamentet, så de tog ganske kort tid, førend antiterrorbetjente kom hastende til stedet i deres firehjulstrækkere, sprang hen til bilen og anholdt bilisten, der blev ført væk fra stedet i håndjern.

Samtidig blev et større område omkring stedet afspærret af politiet, der efterforskede episoden som et muligt terrorangreb. Den nærliggende Westminster Station blev spærret, så de rejsende ikke kunne komme til og fra stationen.

Vidner har over for de britiske medier sagt, at det så ud til at være en bevidst handling, da bilen først kørte ind i cyklister og fodgængere, inden den med forholdsvis høj fart ramte terrorblokkene ved parlamentet. Føreren, der så ud til at være afrobrite, blev efterfølgende anholdt og kørt fra stedet.

Hændelsen har ifølge Londons Politi ført til, at sikkerhedsberedskabet i den britiske hovedstad, er hævet.

»Offentligheden kan forvente at se ekstra betjente - bevæbnede og ubevæbnede - på gaderne i London«, meddeler ordensmagten.

Opdateres