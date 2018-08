Efter hektisk finansiel krise: Erdogans valuta har fået et pusterum Mens diplomaterne er begyndt at forhandle er den tyrkiske liras fald bremset op, og aktiemarkederne er beroligede.

Over 70 millioner tyrkere kan ånde en lille smule friere i dag, efter at den hektiske finansielle krise i dagevis har sendt den tyrkiske lira mod bunden og tyrkernes privatøkonomi i samme retning.

Kursfaldet i forhold til dollar og euro er bremset op, og verdens aktiemarkeder er begyndt at rette sig en smule. Umiddelbart er der ikke nogen grund til forbedringer, da der ikke er kommet kontante tyrkiske indgreb i form af især en renteforhøjelse for at forsvare liraens værdi.

Men chefanalytiker i Danske Bank, Jakob Ekholdt Christensen peger på, at ingen større nyheder i sig selv kan virke beroligende og kan friste risikovillige investorer til at købe op i tyrkiske statsobligationer og dermed styrke valutaen. På de risikable statsobligationer kan de hente en rente på 25 procent mod blot det halve for fem måneder siden.

Drop Iphone - køb Samsung

Da præsident Erdogan i en tale i løbet af dagen fastholdt den hårde kurs og truede med en tyrkisk forbrugerboycot af amerikansk elektronik steg presset på valutaen igen en smule. Erdogan sagde at »når de har Iphones, så er der Samsung (koreansk mobiltelefon,red.) på den anden side. Erdogan sammenlignede en imødekommelse af forventningerne om renteforhøjelser, reform og offentlige besparelser med at »overgive sig til djævelen selv«.

Ifølge Jakob Ekholdt Christensen viser det efterfølgende kursudsving, hvordan de finansielle markeder reagerer, når den kompromisløse tyrkiske linje igen fremhæves.

Bag kulisserne er der tilsyneladende kommet gang i forhandlinger om en løsning på årsagen til USA's skærpede linje med sanktioner mod tyrkiske enkeltpersoner og straftold på tyrkisk stål og aluminium. Et møde mellem Donald Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton og den tyrkiske ambassadør i Washington havde ifølge nyhedsbureauerne en beroligende effekt og skabte håb om en løsning på den fastlåste situation, hvor Tyrkiet tilbageholder en amerikansk præst med anklager om, at han har terrorforbindelser og tråde til den tyrkiske prædikant Fetullah Gülens bevægelse.

Den stod ifølge Erdogan bag det mislykkede militærkup i sommeren 2016. Tyrkiet kræver Fetullah Gülen udleveret fra USA, hvor han har permanent opholdstilladelse. I det spil ses den fængslede amerikanske præst, Andrew Brunson som en form for gidsel, som Tyrkiet forsøger at bruge til at lægge pres på USA. bag konflikten om udleveringsbegæringen og den fængslede præst ligger andre mere dybtgående kløfter mellem USA og Tyrkiet.

Rusland: USA opfører sig ulovligt

USA's støtte til kurdiske oprørere i Syrien har længe været et stridspunkt. Det gælder også Tyrkiets overraskende beslutning om at købe russiske luftforsvarssystemer i stedet for vestligt producerede. Syrien var på dagsordnen, da den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov under et besøg i Tyrkiet inviterede landet til at deltage i en konference om Syriens fremtid.

Lavrov benyttede også lejligheden til at kritisere USA's rolle i den finansielle krise. »Vi ser brugen af handelssanktioner som ulovlig og drevet af et ønske om at opnå dominans alle steder og i alle sammenhæn. Den slags er ikke holdbart og kan ikke være basis for normal dialog«.

Den stigende interne uro over udsigten til en langvarig finansiel krise har også fået de første kritikere af Erdogans håndtering på banen. De store tyrkiske erhvervs- og bankorganisationer, hvis medlemmer bliver hårdt ramt af valutakrisen har opfordret Erdogan til at søge forsoning med USA.