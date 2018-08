Eksperter: Tre grunde til at Tyrkiet er så vigtigt for Europa Tyrkiets krise viser, at landet har betydning for Europa, men situationen er værst for Tyrkiet selv, siger eksperter. Landet har ikke råd til at blive uvenner med EU.

En kogende konflikt med USA har fået Tyrkiets valuta, liraen, til at styrtdykke i værdi. Den har også fået landets præsident, Erdogan, til at true med at vende Vesten ryggen og finde nye venner andre steder.

Krisen sætter fokus på, at Tyrkiet er et vigtigt land for Europa økonomisk, sikkerhedspolitisk og i samarbejdet om at håndtere migrantstrømmen sydfra. De seneste dages udvikling rejser et spørgsmål om, hvad Recep Tayyip Erdogan kan finde på, og hvordan det i givet fald kan ramme Europa.

Den aktuelle strid står om en amerikansk præst, Andrew Brunson, som tyrkiske myndigheder har arresteret under anklage om samarbejde med terrororganisationer. USA afviser alle anklager mod Brunson og forlanger præsten løsladt, men Tyrkiet siger nej. USA’s præsident, Donald Trump, har reageret ved at indføre straftold på tyrkisk stål, sanktioner mod tyrkiske ministre og ved at true med meget mere, hvis Tyrkiet ikke makker ret.

Erdogan har besvaret Trumps trusler ved at skælde ud på USA og true med at finde andre venner.

Konflikten har sendt liraens kurs på en voldsom nedtur, hvilket mandag smittede af på euroens kurs og de europæiske aktiekurser. Det leder frem til det første område, hvor Tyrkiets situation kan få betydning for Europa: økonomien.

Økonomien i Tyrkiet

For det første: Hvor slem er den økonomiske situation i Tyrkiet? Når den tyrkiske lira i disse dage falder, så den næsten er halveret i forhold til dollaren siden årsskiftet, er det delvis til landets fordel. Liraens fald i forhold til euroen gør tyrkiske varer billigere at købe i EU-landene, som aftager mere end halvdelen af Tyrkiets eksport.

Men liraens fald er meget mere end blot et valutaudsving. Hele Tyrkiets økonomi balancerer reelt på kanten af en afgrund. Det skyldes store lån i udlandet.

I de senere år har Tyrkiske virksomheder og husholdninger optaget lån i udenlandsk valuta. Renten i Tyrkiet har været markant højere end i USA og i EU-landene, og det har fået tyrkerne til at foretrække lån i dollars og euro.

Omkring 40 procent af de tyrkiske bankers aktiver er nu lån, som er udstedt i udenlandsk valuta, viser tal fra Danske Bank. Og liraens store fald betyder, at det bliver meget dyrere for tyrkerne at betale af på deres lån.

Hvis liraen fortsætter sit frie fald, kan det føre til en alvorlig bankkrise i Tyrkiet. Det ved investorerne godt, så de trækker deres penge ud af landet – hvilket blot får liraen til at falde endnu mere.

»Tyrkiet er ved at blive fanget i en ond fælde«, siger chefanalytiker Jakob Ekholdt Christensen fra Danske Bank, som følger udvikling i tyrkisk økonomi.

»Tyrkiet er i en frygtelig svær situation lige nu. Landet kan prøve at løse det ved at hæve sin rente markant for at styrke liraen i forhold til dollaren, men højere renter i den tyrkisk økonomi vil ramme de tyrkere, som har lån i lira, så det rammer dem uanset hvad«, siger Jakob Ekholdt Christensen.

Han peger på, at Erdogan tidligere har modsat sig markante stigninger i renten, som i dag allerede er oppe på 18 procent.

Der er også et andet problem. Allerede mandag var der køer foran vekselbureauer i Tyrkiet, hvor folk forsøgte at veksle deres penge til en valuta, der ikke falder. Det kan imidlertid blive værre endnu, hvis folk begynder at trække deres penge ud af bankerne af frygt for bankkrak, for så får bankerne også et likviditetsproblem.

Kan tyrkiske bankkrak få krisen til at brede sig til andre lande, sådan som det skete under finanskrisen? Nej, for Europa er ikke markant udsat, vurderer Danske Bank.

Godt nok har europæiske banker udlån til Tyrkiet for, hvad der svarer til godt 1.700 milliarder kroner. Men beløbet kommer fra en lang række banker i en række forskellige lande.

Spanien er det land, hvor bankerne er klart mest eksponeret over for Tyrkiet. Det samlede udlån til Tyrkiet udgør 2 procent af de spanske bankers samlede aktiver. I alle andre EU-lande udgør udlånet til Tyrkiet mindre end 0,5 procent, så der er ikke tegn på, at tyrkiske bankkrak vil sætte gang i en decideret kædereakion i Europa, vurderer Jakob Ekholdt Christensen.

For verdensøkonomien er en tyrkisk krise heller ikke en decideret katastrofe. Tyrkiets økonomi udgør kun omtrent 1 procent af verdensøkonomien.

Sikkert er det imidlertid, at Tyrkiet inden for højst nogle måneder har brug for penge udefra, hvis ikke landets økonomi skal ryge ud over afgrunden, vurderer Jacob Kirkegaard, der er seniorforsker ved den amerikanske tænketank Peterson Institute for International Economics.

Da Argentina kom i lignende problemer, måtte Den Internationale Valutafond (IMF) rykke ud med et lån på 50 milliarder dollars, svarende til 327 milliarder kroner. Tyrkiet har brug for mindst lige så mange penge, vurderer Jacob Kirkegaard.

Intet tyder imidlertid på, at Erdogan ønsker hjælp fra IMF. Den vil være betinget af hårde økonomiske reformer, som Erdogan hidtil har afvist.

Den tyrkiske præsident har imidlertid givet et hint om, at han ser en anden løsning: Han kan blot kan finde andre venner. Det leder frem til næste område, hvor Tyrkiets situation kan få betydning for Europa: sikkerhedspolitikken.

Sikkerhedspolitikken

I et åbent brev i The New York Times skriver Erdogan: »Hvis USA ikke formår at bevæge sig væk fra ensidigheden og den manglende respekt, vil vi være nødsaget til at se os om efter nye venner og allierede«.

Det er uklart, hvilke nye venner og allierede han tænker på. Men da Grækenland var i krise, flirtede regeringen der med tanken om at låne penge af Rusland, og mange iagttagere mener, at Erdogan insinuerer det samme. Det vil være en dramatisk beslutning for et land, som indgår i den vestlige militæralliance Nato.