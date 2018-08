Italien: Mange frygtes dræbt, da motorvejsbro kollapsede Mange kan være fanget i murbrokkerne under sammenstyrtet bro, frygter myndighederne.

I den italienske havneby Genova er en firesporet motorvejsbro kollapset.

Ifølge flere medier er flere køretøjer - muligvis mindst ti - røget med ned, da brofagene gav efter og faldt mod jorden. Noget af broen ser ud til at have ramt mindre bygninger under den 90 meter høje bro.

Der arbejdes ifølge den nationale tv-station Rai på at bjærge ofre fra sammenstyrtningen. Der er blandt andet indsat hunde, der skal opsnuse mennesker under murbrokkerne, fremgår det, men det er endnu ikke officelt meddelt, om ulykken har kostet menneskeliv.

Brofagene har ramt kontorer tilhørende kommunens miljøforvaltning.

Frygter, at mange kan have mistet livet

En person er ifølge de første rapporter fra stedet trukket ud i live og fløjet med ambulancehelikopter til San martino-hospitalet. Den lokale alarmcentral meddeler, at alt disponibelt redningsmandskab er sendt til stedet og at sygehusene i regionen er klar til at modtage mange ofre.

Det lokale brandvæsens billeder viser, hvordan cirka 100 meter af Morandi-broen simpelt hen er forsvundet foran en lastbil, der er standset i tide inden den kom til at køre ud i afgrunden.

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018

Det nationale politi har også filmet broen og de fag, der er styrtet mod jorden.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

Broen er bygget i 1967 for at bringe trafikanterne over en 1,2 kilometer bred kløft med rangeringsspor og beboelses- og idustribygninger.

Opdateres