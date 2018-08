Lokale i Genova efter brokollaps: Det var en syg bro, og det har den været siden 1980'erne For to år siden blev myndighederne advaret om, at broen er farlig.

Det var en »syg bro«, der styrtede sammen i dag, og som foreløbig har kostet 35 mennesker livet. Det har de lokale i Genova kaldt Morandi-broen siden de tidlige 1980'ere, skriver El Confidencial.

Lidt over klokken 11 i formiddags døde den syge patient, og allerede i 2016 advarede Antonio Brencich, lektor på universitetet i Genova, om, at broen skal repareres omgående. Det fortalte han til tidskriftet for italienske ingeniører, Ingeneri.info.

Autostrade per l'Italia oplyser, at de var i gang med konsolidere broen, men den blev ikke betragtet som farlig. En video fra i morges viser også, at morgentrafikken blev ført igennem vejarbejde, som bilerne krydsede broen. Men at broen var i så dårlig stand, at den var på nippet til at styrte sammen, kommer alligevel bag på myndighederne:

»Jeg vidste ikke, at broen var så farlig, at den skulle lukkes«, siger Giovanni Castellucci, der er chef for Autostrade per l'Italia ifølge RAI.

Først lysglimt, derefter rædsel

Rædslen var til at mærke, efter broen var styrtet sammen. I denne video kan man høre, hvordan folk på broen skriger af rædsel på grund af den kollapsede bro. »Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio«, råber de, hvilket betyder »Åh min Gud, åh min Gud, åh min Gud«.

Et øjenvidne fortæller til den italienske tv-station RAI, at der var kø på broen, da den styrtede sammen. Broen er tættrafikeret og en vigtig hovedfærdselsåre for byen og regionen, hvor den fører de italienske billister over et industriområde i byen.

Vidnet var lige gået over broen, og da han vendte hovedet, så han broen styrte sammen.

Foto: Andrea Leoni/Ritzau Scanpix Denne lastbil kom aldrig over på den anden side af Genoa.

En af de uheldige, der faldt ned i dybet, var fodboldspiller Davide Capello, der spiller for amatørklubben Savona.

»Først hørte jeg en larmende lyd, og så styrtede alt sammen. Jeg faldt 30 meter, og bilen satte sig fast mellem søjlerne og murbrokkerne. Det er utroligt. Jeg har ikke en eneste skramme«, siger han til La Stampa.

Andre vidner fortæller til RAI, om hvordan de først så et lysglimt fra broen, og så kom folk løbende uden sko og var skrækslagene.

Folk på stedet har taget billeder af den sammenstyrtede bro, hvor man kan se polygonen, der er styrtet sammen lige ved floden Torrente Polcevera. I ruinerne ligger der biler, hvor hjulene stikker i vejret.

Foto: Luca Zennaro/Ritzau Scanpix Redningsfolk er i gang med at bjærge i ruinerne fra den sammenstyrtede bro.

Flere af køretøjerne i ruinerne er blevet totaltsmadrede, efter de faldt 90 meter ned, og lige nu eftersøger redningsfolk ruinerne. Franco Nativo, en lokal journalist, der var på stedet, fortæller ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, at han kan se mindst otte til ni biler knust under brudstykker fra broen.

Foto: Andrea Leoni/Ritzau Scanpix Bilerne er blevet ødelagt i faldet fra, da broen styrtede sammen.