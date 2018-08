Italienske ingeniører advarer mod titusindvis af gamle broer 16 milliarder euro skal investeres i nye broer, så ulykken i Genova ikke gentager sig.

Ulykken der skete tirsdag i Genova, hvor en motorvejsbro styrtede sammen, og mindst 31 mennesker mistede livet, kan gentage sig.

Sådan lyder advarslen fra det italienske ingeniørråd Consiglio Nazionale delle Rierche (CNR).

I øjeblikket er der titusindvis af tilsvarende broer i Italien. De er bygget i 1950'erne og 1960'erne, og selv om de fulgte datidens mest moderne teknologi, er de kun bygget til at holde i 50 år.

Derfor er der et behov for at skifte broerne ud, lyder det fra CNR. Mange af broerne er nemlig så medtagede, at det ikke kan betale sig at renovere dem. Det vil være billigere at bygge nogle nye, der følger nutidens teknologi og kan holde i 100 år.

Og det er nødvendigt, for ulykken i Genova er et vidne om, at opsynet med broerne ikke er godt nok. Eksempelvis har de lokale i Genova siden starten af 1980'erne kaldt den sammenstyrtede bro for »syg«, men alligevel var de italienske myndigheder overraskede over, at standen var så dårlig.

Tre børn dræbt i ulykken i går

Det italienske indenrigsministerium siger, ifølge Ritzau, at der er tre børn på 8, 12 og 13 år blandt de 31, som meldes dræbt efter ulykken i Genova i går.

De fleste af de dræbte ser ud til at have befundet sig i de biler, der styrtede til jorden oppe fra motorvejsbroen, siger chefen for Italiens civilforsvar, Angelo Borrelli.

Flere andre broer er kollapsede

Det er ikke første gang, at en bro kollapser i Italien, oplyser CNR.

I 2014 kollapsede Petrulla-viadukten på Sicilien. I 2016 brasede en vejbro sammen i Annone (Lecco), der ligger i det nordlige Italien, fordi vægten blev for stor på broen. Sidste år var det en vejbro på motorvejen ved Adriaterhavet, der kollapsede under et vedligeholdelsesarbejde.

Der venter dog italienerne en gigantisk regning, hvis alle broerne skal bygges på ny. CNR har udregnet, at det koster omkring 2.000 euro for hver kvadratmeter ny bro, der skal bygges. De anslår, at en gennemsnitlig bro er 800 kvadratmeter, og at der skal bygges omkring 10.000 nye broer.

Det anslåede beløb bliver derfor omtrent 16 milliarder euro (ca. 120 milliarder kroner), og derfor foreslår CNR, at der etableres en form for Marshall-plan for den italienske infrastruktur. Det var nemlig under den oprindelige Marshall-plan, at de mange broer blev bygget. Tanken bag Marshall-planen var, at genopbygge Europa efter Anden Verdenskrig.