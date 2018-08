Ventede fire dage på havet: Migranter fra 'Aquarius' er endelig i havn efter stort politisk opgør I over 4 dage ventede redningsskibet ’Aquarius’ på tilladelse til at gå i havn. 5 lande fordeler nu 141 migranter. Ngo frygter kriminalisering af deres indsats i Middelhavet.

Flere dages frygt og mareridt for 141 flygtninge og migranter sluttede tirsdag, da redningsfartøjet ’Aquarius’ efter flere dages diplomatiske tovtrækkerier mellem flere EU-lande fik tilladelse til at anløbe La Valetta i Malta.

Meddelelsen om aftalen mellem 5 europæiske lande kom, samtidig med at organisationen SOS Méditerranée afholdt et pressemøde i Paris om den nye krise i Middelhavet, som nu foreløbig er afværget. Men for holdet omkring ’Aquarius’, som samarbejder med Læger Uden Grænser, er der tale om en midlertidig løsning. Tilsvarende hændelser kan gentage sig, og sorte skyer trækker sammen over redningsindsatsen i Middelhavet.

To redningsskibe er i øjeblikket blokeret på Malta, hvor myndighederne undersøger deres forhold, siger Sophie Beau, generaldirektør for SOS Méditerranée France, og myndighederne på Gibraltar truede mandag aften med at fratage ’Aquarius’ retten til at sejle under gibraltarisk flag.

Sophie Beau frygter, at dette initiativ er et led i en større bevægelse, som går ud på at »kriminalisere« redningsarbejdet, som hun udtrykker det. »Vi overholder alle regler. Men den herskende stemning, som mistænkeliggør ngo’erne, gør os urolige. Vi ved ikke, hvad der venter os«.

Den daglige koordinator af SOS Méditerranées indsats, Frédéric Penard, understreger, at den seneste redningsindsats fulgte alle aftalte procedurer.

Libyen giver selv op

’Aquarius’ blev kontaktet fredag af den libyske kystvagt, som har ansvaret for koordineringen redningsindsatsen i det område, hvor redningsskibet befandt sig.

Kystvagten havde fra andre fartøjer fået oplysninger om to mindre skibe, som drev rundt, og det lykkedes ’Aquarius’ at redde de 141 ombordværende.

Den libyske kystvagt bad ’Aquarius’ om at kontakte redningscentrene i Italien og Malta – måske i erkendelse af, at Libyen ikke kan stille en sikker havn til rådighed for migranterne.

Begrebet sikker havn indebærer blandt andet, at det pågældende land råder over et asylsystem, at asylsystemets afgørelser kan appelleres, at migranter bliver anbragt under sikre og humanitære forhold, og at de ikke risikerer at blive udleveret til andre lande.

Malta nægtede at modtage skibet. Det samme gjorde Italien. Spanien, som for 2 måneder siden lod 620 migranter og flygtninge gå i land i Valencia efter tilsvarende afvisninger fra Malta og Italien, sagde også nej.

Den spanske regering begrundede afvisningen med, at der for 2 måneder siden var tale om en regulær nødsituation på det dengang overfyldte redningsskib.

Den spanske regering er under pres fra den nye konservative oppositionsleder Pablo Casado, som i modsætning til sin forgænger ønsker en hård kurs i udlændingepolitikken.

Den italienske reaktion var forudsigelig.»Stop menneskesmuglerne og deres medskyldige«, hed det i et tweet fra den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini.

Han mindede om, at skibets ejere er tyske, det sejler under gibraltarisk flag, og det er lejet af en fransk ngo. Disse lande bør tage imod fartøjet, skrev han.

EU søger løsning – igen

I Frankrig tilbød formanden for havnemyndighederne i Sète at åbne havnen for ’Aquarius’, ligesom lokalregeringen på Korsika også gjorde det.

Den franske regering reagerede ikke, og uden accept fra en regering kan en sådan operation ikke lade sig gøre.

»Man kan ikke uden videre lade en stor gruppe migranter gå i land«, sagde Frédéric Penard. Myndighederne skal være klar til at modtage migranterne.