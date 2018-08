Overlæge tør ikke oplyse sit efternavn: Det ødelægger min karriere, hvis de opdager, jeg stemmer på Sverigedemokraterne

Sverige er ganske hårdhudet, når det gælder mord, grov bandekriminalitet og påsatte brande. Men de 80 koordinerede bilbrande, som mandag aften blev påsat i en række svenske byer og ikke mindst i Gøteborg, har ramt nabolandet lige i mellemgulvet. Øjenvidner sagde, de havde set maskerede unge løbe fra de steder, hvor brandene blev påsat.

»Jeg så tre-fire sortklædte drenge. En af dem kastede en molotovcocktail mod en bil. Så lød der er et højt brag«, sagde en borger i Göteborg til avisen GT.

Samme aften deltog landets socialdemokratiske statsminister i et radioprogram.

Löfven blev spurgt, hvad han vil sige til gerningsmændene, hvis han kunne.

»Hvad fanden har I gang i«, svarede han.

Löfven undrede sig over, hvad der lå bag brandene.

»Det ser ud som om, det er meget koordineret, som en militær operation«, mente han.

Det er Eva Lott Ax på 57 år helt enig i. Hun står på parkeringspladsen ved Frølunda Torg i udkanten af Gøteborg. Her udbrændte omkring 15 af bilerne, og selv om politiet endnu ikke har sagt, hvem de tror er gerningsmændene, så er hun helt sikker.

»Det er organiseret, og det er de unge her i området. De løber ude om natten og gør området utrygt«.

Hun og hendes jævnaldrende veninder er ikke bange for deres eget helbred. Men de er indignerede over de unge drenge af andet etnisk herkomst, og kvinderne kender til episoder, hvor ældre mennesker i området som har fået revet deres guldkæder af halsen.

Bag de tre kvinder står de udbrændte biler. En del er allerede fjernet, men der er syv tilbage. En Audi, to Volvoer, en Passat, en Opel, og to som er så udbrændte og sortsvedede, at det er svært at afgøre hvem, der engang har fabrikeret dem. Men foran det som vidst nok engang var en Mercedes står Sverigedemokraternes partileder Jimmie Åkesson, der er dukket op.

Velbarberet og velklædt med sit karakteristiske silketørklæde i den blå blazers brystlomme står han og bliver interviewet af en række svenske medier. Fremtoningen er afdæmpet, og ordene falder roligt.

»Det er jo ikke første gang, vi står her. Nu må politiet være på tæerne og vise sig frem. På 20 år er antallet af bilbrande i Sverige vokset med 360 procent. I vores nabolande Finland og Norge kender de næsten ikke til fænomenet«, siger Jimmie Åkesson.

Der er kun en måned, til der er valg i Sverige, og Sverigedemokraterne står til at gå fra omkring 13 procent ved sidste valg til måske det dobbelte.

Nogle meningsmålinger gør dem til Sveriges største parti og Jimmie Åkesson benytter lejligheden til at foreslå, at militæret sættes ind mod den organiserede kriminalitet. Han mener, at politiet er for svagt og for underbemandet.

»Jeg taler ikke om, at vi skal have kampvogne kørende ind i de udsatte boligområder, men hvis politiet har brug for hjælp fra militæret, så skal de have det«, siger partilederen.

Min karriere vil blive ødelagt

Ikke langt fra står Anders, der er overlæge på et svensk sygehus.

»Det er bedrøveligt, at det er gået så galt i Sverige. Forklaringen er kompleks, men det skyldes indvandringen, og det skyldes ikke den indvandring, vi havde fra Eksjugoslavien. Det skyldes den mellemøstlige indvandring. Alle ved det, men i for mange år har man ikke villet tale om det«.

Efter at have stemt socialdemokratisk i 25 år stemmer han på Sverigedemokraterne ved næste valg. Han er 60 år og vil ikke have sit efternavn frem, men fortæller det til Politiken. Når han ønsker anonymitet skyldes det ikke frygt for, at nogle af de unge indvandrere skal komme efter ham. Det er ikke dem, han er bange for.

»Hvis jeg siger mit fulde navn og siger, at jeg stemmer på Sverigedemokraterne, så vil det ødelægge mine muligheder for at gøre yderligere karriere på hospitalet og jeg vil få sociale vanskeligheder på mit arbejde«.