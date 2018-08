serie

Valg i Sverige

Politiken er taget til Sverige for at undersøge, hvad der optager svenskerne op til et valg, hvor det højrenationale parti Sverigedemokraterna lige nu står til at blive landets næststørste parti.

Serien begyndte søndag 5. august, da vi besøgte et asylcenter i Vrigstad.

Mandag 6. augustmødte vi højrenationalister, der midt i den Astrid Lindgrenske idyl i Vimmerby var bange for indvandringen.

Torsdag 9. augustvar vi i Malmø for at forstå lidt mere af den feminisme, som er et officielt pejlemærke i svensk politik.

Søndag 12. augustmødtes vi med svenske feminister, der får hård kritik.

I dag er vi taget på Nobelmuseet i

Karlskoga, hvor både dynamitten og fredsprisen har hjemme, for at tale om lidt om dobbeltmoral.

Nynazisterne. I Ludvika taler vi med racister i en nordisk modstandsbevægelse.

Indvandrerne. Integrationsgruppen i det svenske politi viser os rundt i Göteborg.

Udkanten.Til sidst får vi lov at læne os tilbage med de lokale i Norrbotten.

Vis mere