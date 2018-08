Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Selvmordsbombemand til fods dræber mindst 48 i uddannelsescenter Ingen har umiddelbart taget skylden for et bombeangreb ved et uddannelsescenter i et shiitisk område af Kabul.