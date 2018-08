Overlevende fortæller: Valentina nåede at bremse 20 meter fra kanten, mens Davide mirakuløst overlevede styrt med sin bil Redningsarbejdere leder stadig efter overlevende i murbrokkerne fra den kollapserede bro i Genova. Dødstallet er oppe på 39, og der er indledt en kriminalefterforskning. Samtidig fortæller flere overlevende om sekunderne, da broen brød sammen.

Valentina Galbusera sad i bilen, da motorvejsbroen begyndte at ryste voldsomt - og derefter så hun noget, som hun aldrig vil glemme. Det store tårn, der var med til at holde broen, faldt sammen. Tårnet var lige foran hende.

Hun oplevede, at det »faldt sammen som mel«. Som støv.

»Det så ud lige som tvillingtårnene«, fortæller hun til det amerikanske tv-selskab CBS News med henvisning til terrorangrebet 11. september 2001 mod World Trade Centers to tårne i New York.

Hun skyndte sig ud af bilen og løb for sit liv.

I dag er Valentina Galbusera klar over, hvor tæt hun var på at ryge ud over kanten på den kollapsede bro i Genova i Italien. Hun var kun omkring 20 meter fra kanten. Hvis det var sket få sekunder senere, var hendes bil faldet ned. Hun er sikker på, at hun ikke ville have overlevet faldet.

Da hun kom hjem om aftenen, krammede hun sine to unge døtre som aldrig før. Og det samme gjorde hun med resten af familien og vennerne.

Dødstallet er steget til 39, mens over 1.000 redningsarbejdere stadig forsøger at finde overlevende blandt de store murbrokker, hvor der er flere luftlommer. Samtidig kommer der stadig flere vidneberetninger som Valentina Galbuseras historie.

To britiske turister, som kørte i en bil et stykke længere væk fra kanten af den brækkede bro fortæller til CBS News, at »folk begyndte at skrige« og løb ud og svingede med armene for at få andre biler til at vende rundt og køre tilbage. De to briter kørte ind i bilen foran, men slap uden skrammer.

En af de mest utrolige historier, som har vakt stor opmærksomhed, er 33-årige Davide Capellos oplevelse. Den tidligere professionelle målmand fra den bedste italienske fodboldrække Serie A faldt med sin bil omkring 30 meter ned, da broen kollapsede. Alligevel overlevede han uden en skramme.

»Det var muligt for mig at komme ud. Jeg ved ikke, hvorfor min bil ikke var knust. Det så ud som en scene fra en film«, fortæller han ifølge den britiske tv-station BBC.

De fleste af de dræbte ser ellers ud til at have befundet sig i de biler, der styrtede til jorden oppe fra motorvejsbroen, siger chefen for Italiens civilforsvar, Angelo Borrelli.

Flere end 600 mennesker er nu blevet evakueret fra de bygninger, som er placeret under de dele af broen, som stadig står.

Kriminalefterforskning er blevet indledt

Den italienske premierminister Giuseppe Conte har erklæret 12 måneders undtagelsestilstand i regionen. Det åbner muligheden for at økonomisk støtte fra regeringen - og som umiddelbar støtte har staten ydet fem millioner euro.

Giuseppe Conte siger, at regeringen ønsker at undersøge, om det er muligt at tilbagekalde kontrakten med det private italienske firma Autostrade per l'Italia, som er ansvarlig for at vedligeholde broen og den motorvej, som broen er en del af. Firmaet tjener penge på afgifter fra bilister, som kører på private italienske motorveje.

Ifølge New York Times vil Genovas chefanklager, Francesco Cozzi, nu indlede en kriminalefterforskning af brokollapset.

Autostrade per l'Italia oplyser, at de var i gang med at konsolidere broen, men firmaet betragtede ikke broen som farlig. Kritikken hagler ned over selskabet - også fra italienske ministre.

»Autostrade skulle vedligeholde og gjorde det ikke. De tager nogle af de højeste motorvejsafgifter i Europa og betaler næsten intet i skat«, sagde viceregeringschef Di Maio fra Femstjernebevægelsen.

I øjeblikket er der titusindvis af tilsvarende broer i Italien. De er bygget i 1950'erne og 1960'erne, og selv om de fulgte datidens mest moderne teknologi, er de kun bygget til at holde i 50 år. Det er da heller ikke første gang, at en bro kollapser i Italien.

I 2014 kollapsede Petrulla-viadukten på Sicilien. I 2016 brasede en vejbro sammen i Annone (Lecco) i det nordlige Italien, fordi vægten blev for stor på broen. Sidste år var det en vejbro på motorvejen ved Adriaterhavet, der faldt sammen under et vedligeholdelsesarbejde.