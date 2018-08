Ambulancefolk løb fra person til person: Flere end 70 fundet halvt bevidstløse efter en overdosis Amerikanerne kæmper for at stoppe forbruget af smertestillende stoffer baseret på opioid, der skaber misbrugere og fører til dødsfald. Men nu er det igen gået galt. Denne gang i New Haven.

FOR ABONNENTER I løbet af de seneste døgn i New Haven i delstaten Connecticut er over 70 mennesker blevet fundet med en overdosis, som mistænkes at være fremkaldt af stoffet opioid.