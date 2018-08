Politiet er overrasket over, hvad der førte til masse-overdosis i amerikansk park Stærk syntetisk marijuana førte til, at 76 mennesker i denne uge fik en overdosis i byen New Haven i USA. Byens brandchef kalder det et nationalt problem, at folk medicinerer sig selv.

Svaret fra laboratoriet var overraskende for amerikansk politi. Det viste sig at være syntetisk marijuana, som var årsag til, at 76 mennesker i løbet af et døgn i denne uge fik en overdosis i byen New Haven i Conneticut. Det skriver Washington Post.

Symptomerne hos de ramte var ellers så alvorlige, at politiet mistænkte, at den syntetiske marijuana var blevet blandet med et opioid kaldet fentanyl. Enkelte var bevidstløse, andre halvt bevidstløse, omtumlede og desorienterede, mens to befandt sig i livsfare.

Det skræmte for alvor de lokale myndigheder, fordi stoffer med opioider dræber tusindvis af amerikanere hvert år som følge af en overdosis. Opioider bruges i smertestillende medicin, men er også blevet en del af den ulovlige narkohandel på lige fod med stoffer som kokain og heroin.

Alle i New Haven overlevede, men det lignede andre tilfælde med overdosis, hvor syntetisk marijuana var blevet tilført et opioid som fentanyl - og derfor sendte politiet stoffet til et laboratorium for at få undersøgt, om opioid var en medvirkende årsag til den alvorlige overdosis.

Washington Post skriver nu, at fungerende chef for DEA's kontor i New Haven, Uri Shafir, siger, at i modsætning til tidligere massetilfælde af overdosis i USA, er »der ingen indikation af tilstedeværelse af fentanyl« i de prøver, som blev sendt ind til laboratoriet.

National sundhedskrise

I forvejen er opioider højt på dagsordenen i USA. De betragtes som landets største svøbe, og det bekræftes af tallene. I 2017 døde 72.000 døde som følge af en overdosis, hvilket er langt flere end USA’s tab i hele Vietnamkrigen - og knap en tredjedel var fremkaldt af smertestillende medicin med opioid.

I alt to millioner amerikanere skønnes at være afhængige af de stærke smertestillende piller. USA's præsident, Donald Trump, kaldte i oktober sidste år situationen for en national sundhedskrise og har afsat ekstra milliarder til indsatsen.

Derfor er myndighederne også opmærksom på, at der i de seneste år er opstået flere sager med overdosis, hvor opioider er blevet blandet med syntetisk marijuana, også kaldet K2 eller Spice.

Opioider kommer oprindelig fra opium og anvendes i morfin, heroin, kodein og OxyContin. Andre fremstilles syntetisk med navne som petidin, tramadol, ketogan og fentanyl - og er stærkt vanedannende.

Stærk syntetisk marijuana

Den aktuelle sag fra New Haven viser nu, at syntetisk marijuana i sig selv også skal tages meget alvorligt.

Syntetisk marijuana som K2 er fremstillet af kemikalier og kan sprøjtes på tørrede planter og ryges. De kan også sælges som en væske og inhaleres i e-cigaretter. De forskellige typer kan være lige fra 2 til 100 gange stærkere end naturlig marijuana.

Der har da også tidligere været tilfælde, hvor syntetisk marijuana har været årsag til overdosis. Senest i maj, hvor 56 personer blev behandlet for en overdosis i New York.

Uanset om det er syntetisk marijuana, eller det er blandet med et opioid, er New Havens brandchef John Alston Jr. efter begivenheden i byen ikke i tvivl om, at disse stoffer er et alvorligt problem i USA.

»Det er et landsdækkende problem, at folk selvmedicinerer sig selv af forskellige årsager, og hver myndighed - politi, brandvæsen og hospitaler - er i øjeblikket presset. Det er et problem, som ikke vil forsvinde«, siger John Alston Jr. til den amerikanske tv-station CNN.