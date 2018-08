Nordiska Motståndsrörelsen stiller op til kommunalvalget i Ludvika og har fået en stand uden for supermarkedet i forstaden Grängesborg. Partiets logo sidder på T-shirten til venstre. I midten er det pressetalsmand Pär Öberg. Til højre er det arkitekt Jakob Ivarsson, der har boet mange steder i verden. Han rejste hjem for at kæmpe med Öberg.