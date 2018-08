Fakta

Handelskrig

Tyrkiets økonomi har været vaklende længe, uden at præsident Erdogan har grebet ind.

Den tyrkiske lira er styrtdykket, og det truer i første omgang landets finansielle system. I anden omgang kan krisen påvirke især Sydeuropa.

Midt i valutakrisen besluttede Donald Trump at ophæve effekten af liraens fald ved at indføre straftold for aluminium og stål fra Tyrkiet.

Tyrkiet vil ikke umiddelbart gå den slagne vej og bede Den Internationale Valutafond, IMF, om hjælp og følge IMF’s reformkrav. Nu har Golf-landet Qatar lovet at hjælpe Erdogan, men krisen er langtfra slut.

