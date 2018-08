Krisen fortsætter: Amerikansk præst er fortsat i husarrest i Tyrkiet Manden, som er blevet anstødsstenfor en diplomatisk krise mellem USA og Tyrkiet, skal fortsat sidde i husarrest i Izmir. Krisen giver Tyrkiet ny lejlighed til at nærme sig Rusland og Kina yderligere.

Striden mellem Tyrkiet og USA bliver dybere dag for dag. Det giver Rusland og Kina mulighed for at nærme sig Tyrkiet, hvor præsident Recep Tayyip Erdogan er på udkig efter bedre venner end Vesten, som han mener har forsøgt sig med et finansielt kupforsøg mod Tyrkiet.

I går blev kløften mellem Tyrkiet og USA endnu dybere, da en tyrkisk domstol besluttede, at en amerikansk præst skal fortsætte med at sidde i husarrest i Tyrkiet.

Præsten, Andrew Brunson, er blevet centrum for en indædt diplomatisk krise mellem de to lande. En krise, som giver plads til, at Rusland og Kina kan gøre deres hoser grønne hos den tyrkiske præsident.

Vi har flere ting, vi planlægger at gøre, hvis de ikke snart løslader ham Steven Mnuchin, USA’s finansminister

Det er en udvikling, som får analytikere til at rejse spørgsmål om fremtiden for de to Nato-allierede, og nogle ser sågar udviklingen som et skridt på Tyrkiets vej væk fra alliance med Vesten.

»Denne diplomatiske fejde handler i virkeligheden om de nye strømninger, der omformer Tyrkiet«, skriver Asli Aydintasbas fra European Council on Foreign Relations i en analyse i avisen The Washington Post. Hun har tidligere arbejdet som journalist for en række tyrkiske medier.

»Hvis Tyrkiet var et robust demokrati, ville dets udenrigspolitiske orientering måske se anderledes ud. Men Erdogans ’Nye Tyrkiet’ har træk, som gør en langvarig alliance med Vesten svær, hvis ikke umulig«, vurderer Asli Aydintasbas.

Bekymringen for den udvikling sås straks på den tyrkiske valuta, liraen, som fredag eftermiddag mistede værdi, dog ikke så dramatisk som tidligere på ugen.

Præst vil hjem til USA

Den amerikanske præst Andrew Brunson blev fængslet for snart to år siden og sidder nu i husarrest.

Han står anklaget for spionage og terrorstøtte i Tyrkiet, men USA’s regering mener, at han er uskyldig.

Brunsons advokat, Ismail Cem Halavurt, havde appelleret til domstolen om at lade præsten forlade sit hjem i Izmir, så han kunne rejse til USA.

Det afviste domstolen igen i går.

Da nyheden i går blev lækket til tyrkiske medier, havde advokat Halavurt ikke selv fået officiel besked, men han var ikke overrasket.

»Beslutningen er forventet, men uacceptabel«, skrev Ismail Cem Halavurt i en besked til Politiken.

»Dommere i Tyrkiet er under pres. Der er nervøsitet over den politiske situation«, skrev advokaten.

Sagen om den amerikanske missionær har udviklet sig til en diplomatisk krise i fuld skala, som stadig eskalerer.

USA vil have Brunson løsladt sammen med tre tyrkiske ansatte på amerikanske konsulater i Tyrkiet. Torsdag truede USA’s finansminister, Steven Mnuchin, med nye sanktioner, hvis ikke Brunson ville blive løsladt.

»Vi har flere ting, vi planlægger at gøre, hvis de ikke snart løslader ham«, sagde Steven Mnuchin ifølge finansmediet Bloomberg.

Erdogan hævder, at domstolene i Tyrkiet er uafhængige, men har hentydet til muligheden for en fangeudveksling med manden, som regeringen mener stod bag et kupforsøg i 2016.