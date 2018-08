Fornuften spiller ind ved arbejdsmøde mellem Merkel og Putin på slot i dag Fælles interesser står over for den uløste konflikt om Krim og Ukraine, når Vladimir Putin for første gang i fire år besøger Tyskland.

Fornøjelse først, arbejde senere. Med denne noget utyske indstilling i bagagen ankommer Ruslands præsident, Vladimir Putin, i dag til Tyskland og et ’arbejdsmøde’ med Angela Merkel efter en lille omvej til et bryllup i Østrig.

Ikke noget ligegyldigt bryllup. Bruden er nemlig Østrigs udenrigsminister, Karin Kneissl, der er partiløs, men som blev udpeget af det højrenationale Frihedspartiet ved regeringsdannelsen i december sidste år. Hun gifter sig med forretningsmanden Wolfgang Meilinger på en idyllisk vingård, og Vladimir Putin vil beære det lykkelige par med en visit som ’overraskelsesgæst’.

Det signal, der sendes fra Moskva til Berlin er, at hvis ikke Tyskland vil være venner med Rusland, er der andre muligheder – endda i nærmeste nabolag.

Mødet markerer et vendepunkt i det tysk-russiske forhold Stefan Meister, ekspert i Rusland og Østeuropa for Det Tyske Udenrigspolitiske Selskab, DGAP

Men selv om den tyske kansler endnu en gang har nedtonet sit forhold til Putin og endnu en gang kalder de to politiske giganters træf et arbejdsmøde, er der faktisk forventninger om, at den lange varme sommer i Tyskland vil vare ved lørdag aften på slottet Meseberg, den tyske regerings gæstehus nord for Berlin.

»Forholdet er stadig anstrengt, og der er talrige problemer, men Tyskland og Rusland har også fælles interesser på så mange områder, at jeg faktisk har forventninger om en vis optøning og begyndelsen til en bedre periode med dette møde«, siger den tidligere ministerpræsident i delstaten Brandenburg og formand for de tyske socialdemokrater, Matthias Platzeck, til tv-stationen ZDF.

Begge sider har interesser

Han er formand for foreningen Tysk-Russisk Forum og er i lighed med flere andre tyske eksperter lettere optimist forud for aftenens topmøde.

»Mødet markerer et vendepunkt i det tysk-russiske forhold. Selv om konflikten i Ukraine ikke er løst, gør temaer som Nord Stream 2, krigen i Syrien, atomaftalen med Iran og den amerikanske handelspolitik under Trump, at der er et pragmatisk sammenfald af interesser på begge sider«, skriver Stefan Meister, ekspert i Rusland og Østeuropa for Det Tyske Udenrigspolitiske Selskab, DGAP, i en analyse.

Især to store emner gør det nødvendigt for Angela Merkel og Vladimir Putin i det mindste at forbedre samarbejdet, nemlig den store gasledning Nord Stream 2 og forholdet i Syrien, hvor den lange, blodige og desillusionerende borgerkrig lakker mod enden.

Da Angela Merkel og Vladimir Putin mødtes for bare to måneder siden i byen Sotji, antydede den russiske præsident, at gas fra Nord Stream 2 kan føres gennem Ukraine. Det er et stort ønske for Angela Merkel, der ser muligheder for at starte en normalisering mellem Ukraine og Rusland her.

Om gasledningen skal gå gennem dansk farvand, sådan som planerne er nu, er derimod ikke afgørende for hverken Tyskland og Rusland, vurderer eksperter. Danmark nøler med den endelige tilslutning på grund af betænkeligheder om miljøet på havbunden. Det glæder den amerikanske præsident, Donald Trump, der er svoren modstander af gasledningen, og som mener, at Tyskland gør sig til »russisk gidsel« ved at gå med på aftalen.

Men både Rusland og Tyskland har brug for Nord Stream 2 for henholdsvis at få gang i økonomien og sikre stabile gasleverancer i fremtiden. Hvis Ukraine er med i planerne, kan det, vurderes det i Tyskland, få Danmark med i aftalen.