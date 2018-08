New York Times: Trumps kommende klimaplan bliver en gave til kulstaterne Ifølge New York Times vil USA's regering næste uge komme med en stor klimapakke, hvor kulstater får langt større magt. Trump fortsætter dermed sin støtte til det, han kalder 'rent kul'.

For klimafolk er begrebet 'rent kul' en selvmodsigelse. Men ikke for USA's præsident, Donald Trump.

Mens det meste af verden vil drosle ned på brugen af kul af hensyn til både klima og miljø, fastholder Donald Trump - der sidste år trak USA ud af den globale klimaaftale - at kul sagtens kan udvindes og brændes af på en forsvarlig og miljøvenlig måde.

Om få dage vil han ifølge avisen New York Times fremlægge en ny klimapakke. Et vigtigt element er, at de enkelte delstater fremover vil få langt større frihed til at lave deres egne regler for blandt andet CO2-udledninger.

Det vil i praksis betyde, at stater, der satser stort på kul - som Wyoming og Montana i nordvest og Kentucky, West Virginia og Pennsylvania i øst - selv kan vælge, om de skal skærpe kursen over for kulproducenter og kulfyrede kraftværker eller gøre livet nemmere for dem. Spoiler alert: De kommer til at vælge det sidste.

Trump vil også slække på kravene til aldrende kraftværker, der har brug for renoveringer, oplyser avisen.

Planen ser dermed ud til at blive et direkte opgør med forgængeren Barack Obamas klimatiltag, som Trump har erklæret for skadelige for USA's interesser. Den udløste straks fordømmelse blandt Obamas gamle topfolk.

Jeg ved ikke, hvor mange gange, folk skal høre om, at vi har den varmeste sommer i historien, eller hvor mange storme folk skal opleve Janet McCabe, tidligere chef i miljøstyrelsen under Barack Obama

»Videnskaben er mere og mere overbevisende«, siger Janet McCabe, der var chef i den amerikanske miljøstyrelse under Obama.

»Jeg ved ikke, hvor mange gange folk er nødt til at høre om, at vi har den varmeste sommer i historien, eller hvor mange storme folk skal opleve. Det her er ikke for sjov«.

Kampen for det rene kul

Trumps beslutning passer dog godt med, at han allerede i sin valgkampagne kritiserede Barack Obamas klimapolitik, herunder skrappere krav til udledninger af drivhusgas i 2016 - noget, der ramte kulindustrien hårdt.

På flere valgmøder lovede Donald Trump at stoppe bevægelsen væk fra kul og trække USA ud af den globale klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015.

Flere gange gjorde han brug af det omstridte udtryk »rent kul« - for eksempel da han to uger efter valget i november 2016 fremlagde sin plan for, hvad han ville gøre i løbet af de første 100 dage som præsident (en traditionel mærkedag for nyvalgte præsidenter).

»Jeg vil aflyse de jobdræbende restriktioner på amerikansk energiproduktion, herunder skifergas og rent kul, og derved skabe millioner af velbetalte job«, sagde Trump i en videopræsentation.

Mystisk marketing-begreb

'Rent kul' er et begreb, der har mere end et årti på bagen - og som klimafolk hader, fordi det dybest set er noget vrøvl på linje med 'sunde cigaretter' og 'naturligt plastik'. Det blev for alvor berømt, da den amerikanske kulindustri kørte en reklamekampagne for det, netop som den globale frygt for klimaforandringer begyndte at tage til.

Oprindeligt betyder det, at man klimasikrer kul ved at fange de drivhusgasser, der frigives ved afbrændingen - såkaldt carbon capture and storage (CCS), hvor CO2 lagres i undergrunden. Det er en teknik, der bestemt kan virke på både kort, mellemlangt og måske endda langt sigt. Problemet er, at den er dyr, og derfor ikke bare ligetil at bruge i stor stil.

Trump har med flere udtalelser skabt en vis forvirring om, hvorvidt han egentlig forstår begrebet. For eksempel da han i august 2017 sagde: