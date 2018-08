Midt i migrantkrisen: EU tjener masser af penge på Afrika De seneste år har EU haft overskud på handel med Afrika. Eksperter giver tysk minister ret i, at EU må hjælpe kontinentet – men ikke på den måde, tyskeren tror.

Når afrikanske migranter i hundredtusindvis har krydset Middelhavet de seneste få år, skyldes det oftest drømmen om arbejde og et bedre liv. Men udviklingen går i den forkerte retning: Afrika er de seneste år blevet dårligere til at falbyde sine varer.

På fire år fra 2012 til 2016 dykkede EU’s import fra Afrika med 40 procent. Det, der engang var et pænt afrikansk handelsoverskud, er vendt til et underskud.

I 2017 rettede underskuddet rettede sig lidt, viser tal fra EU's statistikkontor, Eurostat, men Afrika købte stadig netto varer i EU for små 3 milliarder kroner om ugen.

Afrikas handelsunderskud skyldes i høj grad prisfald på råvarer som olie og kobber. Men det piller ikke ved, at balancen er et kæmpeproblem, mener Tysklands udviklingsminister, Gerd Müller.

I sidste uge foreslog ministeren fra det konservative parti CSU, at EU nytænker sin handelspolitik og øger importen fra Afrika, for eksempel ved at lempe en række toldsatser og afgifter, især på landbrugsvarer.

Det er sympatisk, men dybest set en misforståelse, mener to danske udviklingseksperter. For handelsunderskuddet er helt rigtigt et symptom på, at noget er galt. Men det klares ikke med afgifter.

»Det er da meget godt, at Gerd Müller vil afskaffe toldsatser på afrikanske produkter, men det er stort set gratis, for landbrugsimporten fra Afrika er egentlig ikke ret stor. Det er ikke det, der vil redde EU fra flygtningestrømmen«, siger Jytte Laursen, der er tidligere økonom ved Verdensbanken og Udenrigsministeriet og i dag selvstændig udviklingskonsulent.

Kineserne buldrer frem

Det er nemlig ikke flere afrikanske mangofrugter og ananas i de europæiske supermarkeder, der kan få Afrikas økonomi på fode, mener hun. Det er investeringer i afrikansk erhvervsliv, så kontinentet kan blive bedre til at producere kvalitetsvarer.

Her er Europa sakket uhjælpeligt agterud i forhold til Kina, siger Jytte Laursen.

»Kineserne tilbyder billige lån og bygger infrastruktur, og det er europæerne stort set holdt op med at gøre. Så når en afrikansk præsident i dag skal have bygget en vej til sin landsby, så ringer han til kineserne«, siger hun.

Søren Jeppesen, der er lektor på CBS med speciale i virksomhedsudvikling i ulande, herunder i Afrika, er enig.

»Der er da bestemt noget at hente på det toldhandelsmæssige, om ikke andet så på det symbolske plan. Men det vigtigste er at prøve at få mere gang i de afrikanske virksomheder, så de kan sælge både lokalt og til EU«, siger han.

Virksomheder har brug for gode råd

Det klares ikke med nemme løsninger, understreger han. Mange lande har ingen hjælp til firmaer, der vil blive bedre til at producere og eksportere, og som gerne vil have gode råd om alt fra bureaukrati til kvalitetskontrol.

»Det er ikke en selvfølge i Afrika, at varerne er i orden og leveres til tiden. Mange steder på kontinentet er det sådan, at hvis du har forbindelser på det personlige plan, så går det nok, at varerne først kommer på mandag, og at der kun er tre fjerdedele af det aftalte. Men det går ikke på det europæiske marked«, siger han.

Den afrikanske økonomi ventes ifølge Den Afrikanske Udviklingsbank at vokse med omtrent 4 procent i 2018 og 2019. Det er ikke engang nok til blot at fastholde velfærden for den voksende befolkning, og derfor ventes migrationen ud af Afrika at stige.

I 2017 foreslog den tyske udviklingsminister, Gerd Müller, en 'Marshallplan' for Afrika – en økonomisk hjælpepakke i stil med USA's til Europa efter Anden Verdenskrig. Det er det, der er brug for, siger Jytte Laursen.

»Vi snakker meget om privatsektorudvikling, men vi gør ikke ret meget. Det er uforståeligt, for vi kunne i princippet købe kontinentet. Nu er det i stedet Kina, der gør det«, siger hun.