Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Tak for din tilmelding!

Over 100 truede havskildpadder er skyllet døde i land i Mexico De mexicanske myndigheder vil nu sætte en undersøgelse i gang for at udrede massedød af truede havskildpadder.

122 havskildpadder er på under en måned skyllet døde op på strande nær Puerto Arista, som er en lille by ud mod Atlanterhavet i delstaten Chiapas i Mexico. Det oplyser de mexicanske myndigheder lørdag lokal tid, skriver nyhedsbureauet AFP. Hovedparten af de døde skildpadder - i alt 111 - var af den truede art Olivenfarvet Ridleyskildpadde. Årsagen til massedøden er endnu ikke kendt. Men omkring ti procent af skildpadderne havde skader i hovedet eller i skjoldet, som tydede på at være forårsaget af fiskekroge og fiskenet, oplyser det mexicanske miljøministerium i en pressemeddelelse. Det har ikke været muligt for myndighederne at foretage en obduktion af skildpadderne, fordi mange af dem 'blev fundet i en tilstand af fremskreden nedbrydning', lyder det i meddelelsen. Læs også: Sjælden læderskildpadde er skyllet på land på Langeland Nu vil de mexicanske myndigheder indlede en undersøgelse af, hvad der har medført massedøden af de truede havskildpadder, skriver nyhedsbureauet AP. Myndighederne vil teste vandet og foretage obduktioner af de skildpadder, hvor det stadig kan lade sig gøre. Der er mistanke om, at blandt andet iltmangel, fiskekroge og skadelige alger kan være blandt synderne. Ud over de mange truede Olivenfarvet Ridleyskildpadder var der også flere truede Kattehavskildpadder blandt de mange omkomne dyr, der er skyllet op på strandene. Alle 122 skildpadder er blevet rapporteret døde i perioden mellem den 24. juli og 13. august, oplyser myndighederne. Det har været forbudt at fange havskildpadder i Mexico siden 1990, men der er stadig et lukrativt sort marked for havskildpaddernes æg i landet, skriver AFP. ritzau