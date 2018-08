Brev fra en migrant: Det er bedre at dø på havet end at skulle stå ansigt til ansigt med sin familie i en meget værre tilstand Du sulter så længe, at du til sidst kan tælle dine ribben. Mange unge mister forstanden, og de bliver holdt tilbage og ikke udvist, skriver Abdoulie Manneh i et brev til Politiken efter et mislykket flugtforsøg fra Gambia til Europa.

Her er jeg, stadig uden arbejde eller nogen løsning på noget som helst. Alt, hvad jeg får, er småjobs med for eksempel at ordne noget med elektriciteten hos nogen, hvis jeg går rundt til naboerne og spørger.

Jeg render også rundt til byggepladser, hvor arbejdet stadig er i gang, for at få en dagløn ved for eksempel at blande cement og sand, som hjælper for mureren. Der går nogle gange en hel uge eller to, før jeg får en aftale om et job til ikke engang 20 kroner for en dags arbejde.

Hvordan kan de efterlade nogen, der har brugt alt, hvad han ejer, og bare slippe ham uden noget som helst?

Jeg er virkelig ved at blive desperat. Jeg forlod jo i sin tid mit arbejde og tog alle de penge med, som jeg selv havde sparet op, plus familiens penge. Jeg solgte familiens ting og rejste mod Italien, alt sammen for at finde et bedre arbejde og ændre familiens liv én gang for alle.

Bag brevet Politiken fulgte Abdoulie Manneh, da han i maj – efter et mislykket forsøg på at nå Europa via Middelhavet – blev sendt fra en lejr i Libyen til sit hjemland, Gambia. Vi har bedt ham skrive til os og fortælle, hvordan han er blevet modtaget. Siden sin hjemkomst har han kæmpet for at finde et arbejde.

Jeg tror på en måde, det er meget bedre at dø end at komme tilbage og stå ansigt til ansigt med det her lort og den her måde at leve på. At vågne op hver dag og tænke på, hvad man skal gøre for at tjene nogle penge, så man kan klare sig. Og det bliver ved, når dagen er forbi, og natten kommer. Man spekulerer på, hvad morgendagen bringer. Men det ændrer sig aldrig.

Det er en vanvittig verden, vi lever i. De rige bliver rigere, mens de fattige stadig lider i stilhed, bag tremmer og hegnet inde.

EU laver aftaler med de onde libyere om at fange sorte (migranter, red.) som mig. De fanger dig og sender dig i fængsel, uden at du ved, hvad der foregår, i månedsvis, og der er dårlige betingelser for at overleve. Og lidelserne bliver ved. Du sulter så længe, at du til sidst kan tælle dine ribben. Mange unge mister forstanden, og de bliver holdt tilbage og ikke udvist, fordi libyerne tænker, at hvis de udviser dem og sender den slags mennesker hjem, så vil deres ondskab blive afsløret. Men jeg ved, at verden ved meget om dem, selv om de selv benægter, hvad der foregår i Libyen.

Der blev lovet hjælp fra IOM (FN’s internationale organisation for migration, red.) til dem, der er blevet udvist og hjemsendt her til Gambia og til andre afrikanske lande. De ville hjælpe, så godt de kunne.

De sender, eller skulle jeg sige ’deporterer’, dig fra Libyen, efter at de har fanget dig ude på Middelhavet – og smider dig i fængsel, og så efter nogle måneder deporterer de dig. Du bliver sendt tilbage til dit eget land uden en skid, kun med et beløb til transport, så du kan nå hjem.

Hvordan kan de efterlade nogen, der har brugt alt, hvad han ejer, og bare slippe ham uden noget som helst? Ja, ja, jeg ved godt, at livet er en udfordring, man skal møde, men det her er for slemt. Det er bedre at dø på havet, hvis man ikke kan nå over på den anden side, end at komme tilbage og skulle stå ansigt til ansigt med sin familie i en meget værre tilstand.

Oversættelse: Jakob Haff