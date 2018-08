Efterforskning af Trump-advokat spidser til: Mulig svindel for 20 millioner dollar FBI, der efterforsker Michael Cohen, præsident Trumps tidligere personlige advokat, mener, at advokaten har svindlet for 120 millioner kroner, erfarer medie. Bliver advokaten tiltalt, kan det være skidt for præsidenten.

Engang sagde advokaten Michael Cohen, at han ville »tage en kugle« for Donald Trump.

Så stor var hans loyalitet mod præsidenten, som Michael Cohen i mere end et årti arbejdede tæt sammen med som personlig advokat.

Men siden FBI tidligere i år indledte en kriminel efterforskning af Cohen og gennemsøgte både hans hjem og kontor, har det været så som så med den tidligere advokats loyalitet.

Søndag aften amerikansk tid kom det frem, at FBI har planer om at tiltale ham for bank- og skattesvindel for hele 120 millioner kroner. Det erfarer New York Times.

Tiltalen kan komme så snart som i slutningen af august, skriver avisen.

Betalinger til pornostjerne

Michael Cohen er bedst kendt i offentligheden for at være den advokat, der betalte pornostjernen Stormy Daniels 130.000 dollar for holde mund med sin påståede affære med Donald Trump.

Betalingen skete kort før præsidentvalget 2016, og historien om den påståede affære kom derfor ikke frem inden valget.

Donald Trump har indrømmet at kende til betalingen, men benægter affæren.

Det var netop denne betaling til Stormy Daniels og en anden betaling til en tidligere Playboy-model, Karen McDougal, der også påstår at have haft en affære med Trump, der ledte FBI på sporet af Cohen og hans mulige kriminelle forbrydelser - derunder betalingerne til kvinderne.

FBI efterforsker om betalingerne til kvinderne kan være ulovlig brug af præsidentkampagne-midler.

Min familie og mit land først

Vælger FBI at tiltale Michael Cohen for en eller flere økonomiske forbrydelser, er det ikke gode nyheder for præsident Trump.

Der er nemlig chancer for at Cohens loyalitet mod Trump forsvinder. Altså, at han vil forsøge at slippe for en lang fængselsstraf for til gengæld at fortælle, hvad han ved om Trump til den særlige undersøger Robert S. Mueller III, der leder undersøgelsen af Ruslands påståede indblanding i det amerikanske præsidentvalg 2016.

Bortset fra den nærmeste familie er Cohen måske den, der ved mest om Donald Trumps gøren og laden de seneste 10-15 år.

Cohen har flere gange antydet, at han er villig til samarbejde med myndighederne til gengæld for en mildere straf.

I juli sagde Cohen, da han blev spurgt om, sin loyalitet:

»Jeg sætter min familie og mit land først. For at sige det krystalklart; min kone, min datter og min søn og dette land har først og fremmest min loyalitet«·

Det eksorbitante beløb på 120 millioner kroner i mulig økonomisk svindel, og hvad det kan have af alvorlige retslige konsekvenser for advokaten, kan være endnu en grund til, at Michael Cohen fortsat ikke ser loyaliteten til præsidenten som sin førsteprioritet.