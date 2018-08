I dag er grækernes redningsaktion overstået, men de er stadig fattige En fjerdedel af grækerne er at betegne som fattige. Alligevel når Grækenland i dag er en stor milepæl i kølvandet på finanskrisen.

Fra i dag står den græske økonomi på egne ben.

De sidste euro er blevet udbetalt i den historisk store redningsaktion, der blev iværksat, da middelhavslandet som følge af finanskrisen var på kanten af statsbankerot.

Det betyder, at Grækenland nu er fri til at låne penge på de finansielle markeder.

320 milliarder euro har grækerne lånt fra de andre lande i eurozonen. Til gengæld har den græske regering forpligtet sig til at gennemføre en lang række økonomiske reformer, der har haft til formål at sørge for, at landets økonomi blev stabiliseret.

Det har blandt andet betydet, at grækerne igen kan registrere overskud på statsbudgettet.

I 2017 oplevede Grækenland en vækst på 1,4 procent. Den vækst ventes at vokse endnu mere i de kommende år. Henholdsvis 1,9 procent i 2018 og 2,3 procent i 2019 forudsiger EU’s seneste prognose.

Derfor kan Grækenland nu »stå på sine egne ben«, har formanden for Eurolandenes krisefond (ESM), Mario Centeno, sagt. Spørgsmålet er imidlertid, om benene fortsat vakler under grækerne, mens de tager deres første spæde skridt.

Det er et økonomisk år 0 for Grækenland, og tidligere på sommeren bragte vi en serie om, hvordan tilstanden i Grækenland er på den anden side af gældskrisen.

IMF kritiserer vækstmål

Men blot fordi grækerne nu er på den anden side af den økonomiske redningsaktion, er alt ikke fryd og gammen i den græske økonomi.

I dag er den samlede størrelse på den græske økonomi kun trefjerdedele af, hvad den var inden krisen.

Det er langt fra alle banker, der er stabile, og i den private sektor er der stadig svage statusopgørelser, skriver The New York Times.

Tilmed er næsten en fjerdedel af befolkningen ramt af fattigdom, og andelen af fattige er kun steget, efter redningsaktionen blev sat i værk. Det konkluderer en rapport fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Det bekymrer Den Internationale Valutafond (IMF), der også har været en del af grækernes redningsaktion.

Grækerne har en enorm gæld, der ikke bare er forsvundet, fordi redningsaktionen er overstået. Den gæld skal betales tilbage, og derfor skal statsbudgetterne stadig leve op til stramme krav.

Men IMF mener, at de mål, som Grækenland skal overholde, er alt for høje, til at grækerne realistisk set kan følge med. Grækenland er forpligtet til at have en årlig vækst på gennemsnitligt 3,1 procent af BNP frem mod 2060. Også de offentlige budgetter skal have et overskud på 2,4 procent. Det skal sikre, at grækerne kan tilbagebetale deres gæld.

Men IMF mener, at målene i stedet bør være, at væksten ligger på 2,9 procent, og overskuddet på de offentlige budgetter skal være på 1,8 procent.