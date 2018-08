Trillebøren erstatter tegnebogen, når pengekrisen går på speed Hyperinflation kalder man det økonomiske fænomen, som lige nu raser i Venezuela, og som kan blive meget værre, viser historien.

I Venezuela skal man virkelig gribe dybt i lommerne, når man køber dagligvarer ind. Hvis man altså overhovedet har penge at købe for.

Et kilo tomater kostede ifølge Reuters for få dage siden 5 millioner bolivar - som landets møntfod hedder - svarende til 0,76 dollar. Prisen for en rulle toiletpapir var 2,6 millioner bolivar (0,4 dollar), mens et stykke sæbe løb op i 3,5 millioner bolivar (o,53 dollar) og et kilo kød i 9,5 millioner bolivar (1,45 dollar). Det seneste år er priserne steget med cirka 46.000 procent.

Hyperinflation, kalder man det, der de senere år har slået Venezuelas en gang så gode økonomi fuldstændig ud af kurs. Og reduceret værdien af bolivaren til brøkdele af, hvad den tidligere var værd. For den menige venezuelaner, hvis lønninger slet ikke har kunnet følge med priserne, har udviklingen været en katastrofe. Mindstelønnen har indtil i dag i bolivar modsvaret cirka seks danske kroner.

I et forsøg på at reparere på følgerne, indfører Venezuela så fra i dag, mandag, nye pengesedler, hvor man fjerner fem nuller i forhold til de gamle.

Den mindste af de nye sedler vil have en værdi af 2 bolivar, mens den største af de nye pengesedler lyder på 500 bolivar - hvilket altså svarer til 500.000 bolivar med de gamle sedler.

Samtidig med indførelsen af de nye sedler hæves mindstelønnen med 3.300 procent.

Kun kosmetisk betydning

Vil præsident Nicolás Maduros tiltag så bremse inflationen - som ifølge Bloomberg og den internationale valutafond IMF risikerer at ende på svimlende 1 million procent ved udgangen af 2018? Næ, mener mange eksperter, måske vil de endda forværre krisen. Fordi tiltagene ikke tager fat i Venezuelas reelle problemer, men mere har kosmetisk karakter. Som økonomen Steve Hanke fra Johns Hopkins University siger til Forbes:

»Ændringen af bolivaren er som at komme under kniven hos en af Caracas' (Venezuelas hovedstad, red.) berømte plastikkirurger. Udseendet forandrer sig, men i virkeligheden er alt ved det gamle«.

Foto: Carlos Garcia Rawlins/Ritzau Scanpix Prisen for en rulle toiletpapir var for nogle dage siden i Venezuela 2,6 millioner bolivar (0,4 dollar),

Prisen for en rulle toiletpapir var for nogle dage siden i Venezuela 2,6 millioner bolivar (0,4 dollar), Foto: Carlos Garcia Rawlins/Ritzau Scanpix

Der kan være flere årsager til, at et lands valuta begynder at tabe så meget i værdi, at der opstår hyperinflation. En af forklaringerne kan være, at store underskud på statens finanser finansieres - ikke ved lån eller ved at øge skatterne, men ved at sætte gang i seddelpressen. Store underskud på statsfinanserne kan for eksempel opstå i halen på krige - som man så det i Tyskland efter Første Verdenskrig - fordi genopbygningen koster dyrt. Men de kan også opstå på grund af elendig regeringsførelse. Hvilket eksperterne er enige om er tilfældet i Venezuela.

Med andre ord: Når en regering forsøger at betale for sit eget underskud ved at trykke flere penge, så øges afstanden mellem den talmæssige værdi af de penge, der er i omløb, og den reelle samlede værdi af varer og tjenesteydelser i landet. Når pengene mister deres værdi, vil borgerne typisk trække deres penge ud af bankerne og bruge dem på at købe varer, fordi varerne allerede dagen efter - eller i grelle tilfælde timer efter - vil være meget dyrere. Dermed vokser behovet for penge, og det behov opfylder regeringen ved at trykke endnu flere sedler. Og således fortsætter den onde cirkel med at dreje rundt.