Fra i dag er Grækenland et 'normalt' land. Sådan da Grækenland har modtaget mere end 2.000 milliarder kroner i redningspakker. Nu skal landet stå på egne ben.

Det er en historisk dag for EU og for Grækenland.

Sådan lød det, da EU-kommissær Pierre Moscovici i dag, 20. august 2018, holdt pressemøde i Berlaymont-bygningen i Bruxelles.

I dag afslutter Grækenland sidste af tre redningspakker, der har i alt har betydet lån til Grækenland på 273,7 milliarder euro - mere end 2.000 milliarder kroner.

Nu skal Grækenland stå på egne ben.

»Fra i dag vil Grækenland blive behandlet som et normalt land«, siger Pierre Moscovici.

Normaliteten er dog med visse forbehold. For det første vil Grækenland fortsat være under »udvidet overvågning« fra EU-kommissionen de kommende år for at sikre, at landet holder indgående aftaler om blandt andet reformer, besparelser og skattestigninger.

Løfter om overskud frem til 2060

For det andet har Grækenland forpligtet sig til at have et højt overskud på de offentlige finanser helt frem til 2060. Indtil 2022 skal overskuddet være på mindst 3,5 procent af bnp. Fra 2023 til 2060 skal det være over 2,2 procent af bnp.

Trods dette mener den franske finans- og økonomi-kommisssær, at Grækenland nu er at betragte som et normalt land.

»Det betyder, at Grækenland er fri til - indenfor vores fælles ramme - at definere dets økonomiske politik. At vi ikke skal diskutere dette på hvert eurogruppemøde. Det er signifikant anderledes«, siger Pierre Moscovici.

Adspurgt, om denne frihed eksempelvis også betyder, at Grækenland kan droppe planlagte pensionsreformer i 2019, hvis det økonomiske råderum tillader det, svarer Pierre Moscovici, at de indgåede aftaler mellem EU og Grækenland står ved magt.

Kommissær: EU er ikke skurken

Aftalen om at afslutte hjælpeprogrammet betyder enkelte lempelser. Blandt andet at terminen for tilbagebetaling af visse lån udskydes med 10 år, og at Grækenland får 3,3 milliarder euro tilbage som følge af profit på græske statsobligationer købt tidligere i krisen. Men EU's overordnede kurs i den græske krise har mange kritikere.

Grækenlands gæld på omkring 180 procent af bnp er den højeste i EU, alligevel har EU med Tyskland i spidsen nægtet at eftergive gæld til Grækenland.

Hertil kommer, at hjælpen til Grækenland har været på betingelse af hård sparepolitik og reformer.

Jeg synes, at der cirkulerer en falsk fortælling om, at EU er ansvarlig for sparepolitikken Pierre Moscovici

Pierre Moscovici nægter imidlertid at påtage sig rollen som »en kold mand, der påtvang Grækenland besparelser«. Han er sikker på, at EU's hjælp de seneste 8 år betyder, at Grækenland kommer stærkere ud af krisen.

»Vi må ikke overse de millioner af grækere, der har lidt under krisen, og som fortsat lider. Vi kan ikke påstå, at alt nu er i orden. Men jeg synes, at der cirkulerer en falsk fortælling om, at EU er ansvarlig for sparepolitikken. Det passer ikke«, siger Pierre Moscovici og uddyber:

»Sparepolitikken kom som følge af krisen, fordi staten ikke kunne fungere, som den skulle. Fordi den offentlige administration ikke havde høj nok kvalitet, fordi økonomiske og sociale strukturer ikke havde tilpasset sig til at være i euroen. Derfor var reformer nødvendige. Og tag ikke fejl: Hvis Grækenland havde forladt euroen, så ville situationen i dag være meget værre. Og tilpasningerne meget skrappere«.