Formand for Sverigedemokraterna: »Sverigevenner, vi har tænkt os at vinde!«

»Så er den eneste kommentar, at vi burde fokusere mere på vores egen politik. Altså, har de overhovedet ingen skam i livet. Alt virker som det totale hykleri. Der findes ingen som helst hæderlighed i dagens politiske debat, og det er faktisk ret ubehageligt ...«.

Åkesson flytter vægten over på det andet ben og langer ud efter det borgerlige parti Moderaterna, som for få dage siden luftede tanken om, at man måske godt kunne tænke sig at regere med støtte fra Sverigedemokraterna efter valget 9. september.

»Og bare et døgn senere trak man det hele tilbage«, siger Åkesson. Tilhørerne fniser.

»Altså, det er skræmmende useriøst. Jeg sagde det allerede for en måned siden: Vi går efter HELE pakken. Vi har i sinde at vinde valget! Vi ...«.

Her overdøves han igen.

Det er det her, de er kommet for at høre, lader det til.

»Vi har i sinde at blive det største parti!«.

Det kan ikke udelukkes, at valget ender sådan. Selv om Sverigedemokraterna er begyndt at halte lidt i nogle meningsmålinger, kan partiet godt gå hen og fordoble sine mandater og ende med at blive større end Socialdemokraterna.

»Vi er ikke længere et lille parti, som man kan hundse rundt med. Vi er ikke længere bare udfordrere. Vi har ikke tænkt at sige undskyld. Vi har ikke tænkt at stå med hatten i hånden foran hverken Stefan eller Ulf«, siger Jimmie Åkesson.

Ulf er Ulf Kristersson, Moderaternas formand og statsministerkandidat.

»Sverigevenner«, siger Åkesson. Han tiltaler hele tiden forsamlingen som Sverigevenner. Lige så tit som han bruger ordet »masseindvandring«.

»Det her er virkelig et skæbnevalg. Vi klarer ikke en periode mere med den her regering. Og heller ikke med de der totalt impotente borgerlige, som under den her regeringsperiode fuldstændig har nægtet at agere opposition«.

»Stefan Löfven behøvede bare et år for at få hele systemet til at kollapse. Det må være en eller anden rekord. Resten er historie. I ved: ’Mit Europa bygger ingen mure!’ ...«.

Det hele drukner nu i latterbrøl. Det gamle citat fra Löfven er noget af det skæggeste, folk i teltet nogensinde har hørt.

Og så ender Jimmie Åkesson ved det, der nu engang er kernen i hans budskab, i Sverigedemokraternas budskab. At det går ad helvede til i Sverige med skoler, børnehaver, boliger, sundhedsvæsen og ældrepleje.

For slet ikke at tale om det kriseberedskab, som overhovedet ikke fungerede, da de svenske skove her i sommer brød i brand.