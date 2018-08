Trump frygter at blive lokket i fælde af Mueller i afhøring Den amerikanske præsident vil ikke stå i en situation, hvor det bliver hans ord mod fyret FBI-chefs ord.

USA's præsident, Donald Trump, er bange for, at hans udtalelser i forbindelse med en eventuel afhøring i Robert Muellers Ruslands-undersøgelse vil blive brugt imod ham.

Det siger han mandag i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

»Selv hvis jeg siger sandheden, så gør det mig til en løgner. Det går ikke«, siger præsidenten blandt andet.

Dermed er præsidenten helt på linje med sin advokat - tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani.

Han advarede i weekenden Trump mod at forklare sig under ed på grund af faren for at »gå i en fælde og begå mened«.

I interviewet med Reuters fortæller præsidenten, at han er bange for, at hans udtalelser vil blive sammenholdt med udtalelser fra andre personer, der har været afhørt af Robert Mueller - ikke mindst den nu fyrede FBI-chef James Comey.

Donald Trump er bekymret for, at han kan blive tiltalt for mened, hvis hans udtalelser ikke stemmer overens med James Comeys.

»Så hvis jeg siger noget, og han (James Comey, red.) siger noget, og det er mit ord imod hans, og han er bedste venner med Mueller, så vil Mueller måske sige: Jeg tror på Comey«, forklarer præsidenten.

På trods af sine forbehold ønsker Donald Trump ikke at kommentere, hvorvidt han i sidste ende vil lade sig afhøre af Mueller.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller er blevet sat i spidsen for en efterforskning, der blandt andet skal klarlægge, hvorvidt medlemmer af Trumps kampagnestab samarbejdede med russiske agenter under valgkampen i 2016.

