»Lock him up«: På gaden i New York blev Trumps advokat buhet ud af rasende kvinder

»Lock him up, lock him up, lock him up«.

Så snart advokat Michael Cohen trådte ud af retsbygningen på Manhattan, begyndte en kvinde, der havde ventet på ham foran bygningens gyldne døre at råbe.

»Bur ham inde«, råbte kvinden ved navn Nisi Jacobs igen og igen.

Fra den modsatte side af gaden støttede en anden kvinde op om hendes vredesudbrud, og de råbte nu på skift:

»Bur ham inde«, »bur ham inde«, »bur ham inde«, ekkoede det henover den traffikerede gade.

Råbene fulgte Michael Cohen iført mørkt jakkesæt og gyldent slips, ind til han hastigt trådte ind i en ventende sort bil og kørte væk.

Foto: Craig Ruttle/AP

Foto: Craig Ruttle/AP

Cohen forholdt sig tavs til både kvindernes råb og den ventende presses spørgsmål.

Men inde i retssalen havde han netop ytret ordet »skyldig« otte gange.

Cohen implicerer Trump

Michael Cohen, en mand der i mere end et årti var præsident Trumps personlige advokat, højre hånd og efter eget udsagn Donald Trumps 'jeg-fixer-det-fyr', havde netop erklæret sig skyldig i otte lovovertrædelser – derunder skattesvindel og svindel med midler i forbindelse med præsident-kampagnen i 2016.

Overblik Sagerne kort Michael Cohen erklærede sig tirsdag skyldig i en række punkter om økonomisk kriminalitet. Han har under ed forklaret, at præsident Donald Trump har beordret ham til at begå en forbrydelse ved at betale to kvinder for at påvirke valget, oplyser Cohens advokat. Cohen og Trumps forhold går tilbage til 2001, hvor Cohen købte sin første ejendom af erhvervsmanden Trump og forlod sit taxifirma for at gå ind i Trump-foretagendet. Han blev senere Trumps særlige rådgiver og personlige advokat. Siden er han kommet i FBI's søgelys, Trump er blevet præsident, og Cohen arbejder ikke længere for ham. Her er nogle af de sager, han er indblandet i: Pornomodellen Stormy Daniels skal have haft en affære med Trump i 2006. Cohen betalte hende 130.000 dollar fra et privat firma, han havde lavet, for at hun ikke gik til medierne om sagen. Betalingen efterforskes af forbundspolitiet FBI, som mistænker, at der i forbindelse med disse udbetalinger kan være sket brud på skattereglerne og reglerne for finansiering af valgkampagner.

skal have haft en affære med Trump i 2006. Cohen betalte hende 130.000 dollar fra et privat firma, han havde lavet, for at hun ikke gik til medierne om sagen. Betalingen efterforskes af forbundspolitiet FBI, som mistænker, at der i forbindelse med disse udbetalinger kan være sket brud på skattereglerne og reglerne for finansiering af valgkampagner. Det selskab, Cohen oprettede for at betale Stormy Daniels, har også modtaget penge fra andre firmaer. Herunder en halv million dollar fra selskabet Columbus Nova, som den russisk-ukrainske oligark Viktor Vekselberg og dennes fætter er direktører for.

og dennes fætter er direktører for. Cohen hævdede i juli, at Trump kendte til et kontroversielt møde, der fandt sted i Trump Tower i juni 2016. Dengang mødtes Trumps søn, Donald Trump Jr., med en russisk advokat for at skaffe belastende oplysninger om den demokratiske modkandidat, Hillary Clinton, under præsidentvalgkampen. Ifølge CNN hævdede Cohen at have været til stede, da Donald Trump Jr. informerede sin far om det russiske tilbud om information om Hillary Clinton. Kilde: The Washington Post, AP, CNN, Reuters. Vis mere

Men det mest ekstraordinære, og hvad der gør dette til en dag, der vil blive skrevet om i historiebøgerne, er, hvad Cohen fortalte dommeren om hans tidligere klient Donald Trump.

Ifølge Cohen instruerede Trump, der dengang i 2016 var præsidentkandidat, ham i at betale to kvinder, der påstod, de havde haft en affære med Trump, for at tie med deres påstande.

Betalinger på flere hundred tusinde dollar til pornostjernen Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDougal var »koordineret« med Trump, sagde han.

»Jeg deltog i denne opførsel, som for mit vedkommende skete på Manhattan med det væsentlige formål at påvirke valget«, sagde han til dommeren ifølge New York Times.

Tidligere, i februar, påstod Cohen, at det var hans egne penge, han brugte til at betale de to kvinder. Trump var ikke involveret, sagde han.

Den udtalelse modsagde han dermed i retsbygningen tirsdag og indrømmede, at præsidenten var involveret i at give kvinderne tys-tys-penge for at påvirke valgkampens udfald til hans egen fordel.

Under ed beskyldte Trumps tidligere advokat altså Amerikas siddende præsident for at overtræde loven.

Ingen kommentarer fra præsidenten

På et vælgermøde i West Virginia kommenterede præsident Trump ikke de opsigtsvækkende nyheder fra hans tidligere så loyale advokat, der engang har udtalt, at han ville »tage en kugle for ham«.

I West Virginia talte præsidenten i stedet om »censur« på sociale medier, og drabet på en ung kvinde fra Iowa, hvor en illegal immigrant er blevet arresteret for hendes mord.

Præsidentens nuværende advokat, Rudolph W. Giuliani, udtalte sig via en pressemeddelelse tirsdag aften om Cohens opsigtsvækkende indrømmelser:

»Der er ingen beskyldninger om ulovligheder i forhold til præsidenten i myndighedernes anklager mod hr. Cohen«, stod der.

Manafort dømt skyldig

Kort efter Michael Cohen erklærede sig skyldig i retssalen i Manhattan, var der flere dårligere nyheder for præsident Trump.

I Alexandria i staten Virginia blev en jury enig om at dømme Paul Manafort. Han er en anden af Trumps tidligere medarbejdere, nemlig kampagnechef, og kendt for at arbejde for diktatorer som fillipinske Ferdinand Marcos.

Også i Manaforts tilfælde var tallet otte centralt. Han blev dømt skyldig i otte tilfælde af bank- og skattesvindel.

Manaforts retssag er et resultat af efterforskningen af trådene mellem Rusland og Trump-kampagnen, som den særlige undersøger, Robert Mueller, leder.

I alt fem tidligere Trump-medarbejdere har nu erkendt sig skyldige eller er blevet tiltalt for kriminelle handlinger siden Trump blev præsident.

Dom i december

Michael Cohens strafudmåling vil finde sted 12. december.

Ifølge retsdokumenter kan han få mellem fire og godt fem års fængsel for de otte lovovertrædelser, han tirsdag indrømmede.

Foran retssalen på Manhattan, hvor Cohen netop var kørt væk, gik de to kvinder, der begge havde råbt at han skulle 'bures inde', over gaden for at hilse på hinanden.

Nisi Jacobs, 50 år, videoklipper. Foran retsbygningen i New York. Foto: Sandra Brovall

Nisi Jacobs, 50 år, videoklipper. Foran retsbygningen i New York. Foto: Sandra Brovall

»Jeg har ventet så længe på den her dag. Jeg blev nødt til at se det med mine egne øjne«, sagde den ene kvinde, Nisi Jacobs, til den anden kvinde ved navn Shadow Pine.

De gav hinanden et langt knus.

Shadow Pine, 53 år, hjemmegående mor. Foran retsbygningen i New York. Foto: Sandra Brovall

Shadow Pine, 53 år, hjemmegående mor. Foran retsbygningen i New York. Foto: Sandra Brovall

Da Shadow Pine, oprindeligt fra Hong Kong, havde set Cohen træde ud af retsbygningen, efter han havde erklæret sig skyldig, sagde hun:

»Jeg har været så fortvivlet de seneste to år. Det er rart at se, at trods alt, der er sket, så virker vores retssystem stadig«.