Tidligere Trump-advokat: Præsidenten bad mig om at betale kvinder for deres tavshed Michael Cohen, præsidentens tidligere højrehånd, siger, at Trump bad ham om betale kvinder, så deres påståede affærer med Trump ikke skulle komme frem inden præsidentvalget. Foran retsbygningen i New York, hvor Cohen erklærede sig skyldig i flere lovovertrædelser, var der sejrsstemning blandt tilskuere.

»Lock him up, lock him up, lock him up«.

Så snart advokat Michael Cohen trådte ud af retsbygningen på Manhattan, begyndte en kvinde, der havde ventet på ham foran bygningens gyldne døre at råbe.

»Bur ham inde«, råbte kvinden ved navn Nisi Jacobs igen og igen.

Fra den modsatte side af gaden støttede en anden kvinde op om hendes vredesudbrud, og de råbte nu på skift:

»Bur ham inde«, »bur ham inde«, »bur ham inde«, ekkoede det henover den traffikerede gade.

Råbene fulgte Michael Cohen iført mørkt jakkesæt og gyldent slips, ind til han hastigt trådte ind i en ventende sort bil og kørte væk.

Foto: Craig Ruttle/AP

Cohen forholdt sig tavs til både kvindernes råb og den ventende presses spørgsmål.

Men inde i retssalen havde han netop ytret ordet »skyldig« otte gange.

Cohen implicerer Trump

Michael Cohen, en mand der i mere end et årti var præsident Trumps personlige advokat, højrehånd og efter eget udsagn Donald Trumps 'jeg-fixer-det-fyr', havde netop erklæret sig skyldig i otte lovovertrædelser – derunder skattesvindel og svindel med midler i forbindelse med præsident-kampagnen i 2016.

Men det mest ekstraordinære, og hvad der gør dette til en dag, der vil blive skrevet om i historiebøgerne, er, hvad Cohen fortalte dommeren om hans tidligere klient Donald Trump.

Ifølge Cohen instruerede Trump, der dengang i 2016 var præsidentkandidat, ham i at betale to kvinder, der påstod, de havde haft en affære med Trump, for at tie med deres påstande.

Betalinger på flere hundredtusinde dollar til pornostjernen Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDougal var »koordineret« med Trump, sagde han.

»Jeg deltog i denne opførsel, som for mit vedkommende skete på Manhattan med det væsentlige formål at påvirke valget«, sagde han til dommeren ifølge New York Times.

Tidligere, i februar, påstod Cohen, at det var hans egne penge han brugte til at betale de to kvinder, og at Trump ikke var involveret.

Den udtalelse modsagde han dermed i retsbygningen i dag og indrømmede, at præsidenten var involveret i at give kvinderne tys-tys-penge for at påvirke valgkampens udfald til hans egen fordel.

Under ed beskyldte Trumps tidligere advokat altså Amerikas siddende præsident for at overtræde loven.

Ingen kommentarer fra præsidenten

På et rally i West Virginia kommenterede præsident Trump ikke de opsigtsvækkende nyheder fra hans tidligere så loyale advokat, der engang har udtalt, at han ville »tage en kugle for ham«.

I West Virginia talte præsidenten i stedet om »censur« på sociale medier, og drabet på en ung kvinde fra Iowa, hvor en illegal immigrant er blevet arresteret for hendes mord.

Præsidentens nuværende advokat, Rudolph W. Giuliani, udtalte sig via en pressemeddelelse tirsdag aften amerikansk tid om de Cohens opsigtsvækkende indrømmelser:

»Der er ingen beskyldninger om ulovligheder i forhold til præsidenten i myndighedernes anklager mod hr. Cohen«, stod der.