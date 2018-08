Seks svar om Trumps værste dag: Præsidenten kan have begået en forbrydelse, men han bliver næppe dømt for den - endnu Hvad betyder det for præsident Donald Trump, at to af hans tidligere nære medarbejdere nu står til lange fængselsstraffe?

Tirsdag var måske den værste dag for Donald Trump i hans 19 måneder lange præsidentskab. I en retssal blev hans tidligere kampagnechef, Paul Manafort, dømt skyldig i alvorlig økonomisk kriminalitet, mens hans tidligere personlige advokat, Michael Cohen, i en anden retssal knap 400 kilometer væk erklærede sig skyldig i andre forbrydelser. Samtidig implicerede Michael Cohen direkte og under ed Donald Trump i en forbrydelse. Politiken forklarer her, hvad konsekvenserne kan blive.