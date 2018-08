Trump-modstander: Jeg har ventet så længe på denne dag. På retfærdighed for Trump og for alt, han har gjort mod dette land I New York City blev der råbt »bur ham inde« ad Trumps tidligere advokat. Men i det republikanske højborgsdistrikt Greene bare to timer nord for byen var en Trump-vælger mere i tvivl.

En kvinde foran retsbygningen på Manhattan holdt et skilt med ordet ’Retfærdighed’ skrevet med ujævne blå bogstaver.

»Jeg skrev det, så hurtigt jeg kunne, og løb herhen«, sagde den midaldrende kvinde Janna Bastone og så glad ud.

»Jeg har ventet så længe på denne dag. På retfærdighed for Trump og for alt, han har gjort mod dette land. Nu glæder jeg mig bare til at se Cohen i en orange fængselsdragt«.

Foto: Sandra Brovall

Janna Bastone var ligesom en håndfuld andre newyorkere mødt op på Manhattan tirsdag aften for at se præsident Trumps tidligere advokat Michael Cohen træde ud af retsbygningen.

Cohen, der i mere end et årti var Donald Trumps personlige advokat, højrehånd og efter eget udsagn hans ’jeg-fikser-det-fyr’, havde netop erklæret sig skyldig i otte lovovertrædelser, derunder flere, der implicerer præsidenten.

Ifølge Cohen instruerede Trump, der dengang i 2016 var præsidentkandidat, ham i at betale to kvinder, der påstod, at de havde haft en affære med Trump, for at de skulle tie med deres påstande.

’Bur ham inde, bur ham inde’, ekkoede det fra flere tilskuere foran retsbygningen, mens Michael Cohen iført mørkt jakkesæt og gyldent slips sprang ind i en ventende sort bil og kørte væk.

Pensioneret fængselsbetjent: Tror ikke på Rigsret

Mens man på Manhattan, i hvert fald foran retsbygningen, fik en fornemmelse af sejrsstemning, er stemningen en anden i et hjem i Greenville, en by i det republikanske højborgsdistrikt Greene, kun to timer nordpå fra Manhattan.

Distriktet er kendt for sit landbrug, mestendels majs og kvæg, og for sine to statsfængsler.

Her får jeg fat i den pensionerede Trump-vælger Greg Kerns tidligt onsdag morgen i USA, morgenen efter at Cohen forlod retsbygningen på Manhattan.

Greg Kerns ved en del om retsvæsenet og især om orange fængselsdragter.

Han har arbejdet som fængselsbetjent i mange år. Nu er han i slutningen af 50’erne og pensionist. Han fortæller, at hans krop har en del skavanker, fordi han har brugt den til at forhindre fanger, der sloges, i at slå hinanden ihjel.

»Det kan man godt stadig mærke i kroppen«, siger han i telefonen.

Den pensionerede fængselsbetjent følger ivrigt med i politik og vil gerne fortælle om, hvad han mener om gårsdagens begivenheder, som han har set omtalt på flere nyhedskanaler som NBC og FOX.

Han tager dog det forbehold, at han ikke har haft tid til at sætte sig 100 procent ind i alle sagernes detaljer.

»Herude på landet har det regnet en del, og når det regner, er der ting, man bliver nødt til at tage sig af, ud over at se nyheder«, som han siger.

Alt efter hvilken nyhedskanal han har tændt for, har budskaberne været forskellige om konsekvenserne for advokaten Michael Cohen og for præsidenten, siger han.

»Det er lidt ligesom i fængslet. Når man spørger 10 fanger, hvad der er sket, er der altid 8, der lyver«. Jeg spørger ham, om han alligevel har gjort sig nogle tanker om, hvad disse sager betyder for hans støtte til Trump.

»Jeg tror ikke, at det her nødvendigvis betyder, at Trump bliver stillet for en rigsret. Betalingerne (til kvinderne, red.) skete, inden han blev præsident. Hvis nogen har noget dårligt at sige om en, så kan jeg godt forstå, at man ikke vil have, at det kommer ud lige inden et valg. Det gælder ikke kun for Trump, men for alle politiske kandidater« siger Greg Kerns.

De eneste, jeg er loyal over for, er min kone og mine børn. Jeg er ikke loyal over for en politisk kandidat Greg Kerns, Trump-vælger

Hvorvidt Donald Trump har gjort noget ulovligt, er han i tvivl om.

»Det er et spørgsmål om, hvorvidt pengene, der blev brugt til at betale kvinderne, var kampagnemidler. Men Trump finansierede jo det meste af sin kampagne selv«, siger han.