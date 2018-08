Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

44-årig kvinde fængslet i Indonesien: Klagede over højlydt moske I Indonesien er en kinesisk kvinde endt bag tremmer i 18 måneder efter at have klaget over en højlydt moske. Aktivister anklager landets blasfemilovgivning for at være for stram.

En 44-årige buddhistisk kvinde, oprindeligt fra Kina, klagede tirsdag over, at en minaret fra en muslimsk moske i byen Medan i Indonesien larmede for meget, da den kaldte til bøn. Det skulle hun ikke have gjort. Klagen resulterede i, at kvinden nu er blevet dømt for blasfemi og har fået 18 måneders fængsel. »Hun har fornærmet en religion, i dette tilfælde islam«, lyder det ifølge New York Times fra en talsmand fra den lokale domstol. Hovedparten af Indonesiens befolkning er muslimer, men landet huser også store mindretal af buddhister og kristne samt andre religiøse minioriteter. Vil anke dommen Efter fængslingen af den buddhistiske kvinde har politiske aktivister gjort opmærksom på, at landets strenge blasfemilovgivning bliver brugt til at undertrykke den ikke-islamiske befolkning og undertrykke religionsfriheden. Indonesien rummer mere end 100.000 moskeer, som hver dag kalder til bøn fem gange. Normalt varer det få minutter, men enkelte steder helt op til en halv time. Landets vicepræsident, Muhammad Jusuf Kalla nedsatte i 2015 en arbejdsgruppe, som skulle kigge på de mange minareters støjniveau. Han har tidligere udtalt, at moskeer bør bruge deres højtalere med omtanke. Den 44-årige kvindes advokat siger, ifølge The Jakarta Post, at hun vil anke dommen.