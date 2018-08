Inde fra Idlib: »Det er en psykologisk krig« De civile i Idlib er delt: Nogle frygter en ny humanitær katastrofe og blodbad, andre stoler på, at Tyrkiet har tøjle i Rusland og det syriske regime.

Ammar Sapouhs børn leger i baggrunden, da Politiken når ham på telefonen. Den 29-årige syrer og hans familie bor i Maaret al-Numan i Idlib-regionen, det sidste oprørskontrollerede område i Nordsyrien. Efter at have ønsket en glædelig eid al-adha – offerfesten, som markeres af muslimer verden over – fortæller Ammar Sapouh, at byen er splittet, når det kommer til synet på fremtiden. Selv er han ikke bange for, at det syriske regime er på vej til at sætte en storoffensiv mod Idlib i gang.