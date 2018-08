Flere yazidi-kvinder har mødt IS-bødler i Tyskland Et ukendt antal IS-terrorister er kommet til Tyskland som flygtninge. Flere af dem har begået terrorangreb i landet. Hjælpeorganisation opfordrer de tyske myndigheder til at sikre yazidi-kvinders sikkerhed nu.

Det er ikke et særsyn, at mænd, der har kæmpet for terrorbevægelsen Islamisk Stat i Syrien og Irak, opholder sig i Tyskland, hvor de så i flere tilfælde forulemper de kvinder, som de tidligere holdt fanget som sexslaver.

Flere kvinder af yazidi-folket, som Islamistisk Stat begik folkemord på i 2014, har efterfølgende i Tyskland mødt de mænd, der holdt dem fanget som sexslaver. Den 19-årige yazidi-kvinde Ashwaq Haji Hami har vakt international opsigt, fordi hun er flygtet til Irak fra Tyskland efter to gange at have mødt en IS-terrorist på gaden.

Han købte hende i 2014 på et slavemarked i Mosul for 100 dollars og mishandlede hende i 10 uger.

»Nu taler alle om den sag, og det er fint med opmærksomheden. Men jeg har talt med flere kvinder, der har oplevet det samme. Også børn er præget af angst og søvnløshed, efter at de har mødt deres og deres mødres bødler her i Tyskland«, siger Dützen Tekkal.

Mangel på kontrol

Hun er menneskeretsaktivist og har grundlagt foreningen Hawar Help, som hjælper primært yazidi-kvinder i Tyskland. Dützen Tekkal har opholdt sig i flygtningelejre i Irak og truffet hundreder af yazidi-kvinder i Tyskland.

»Det er et stort problem, at der er sluppet mange IS-terrorister ind i Tyskland med flygtningestrømmen. Det begyndte i 2015, da Tyskland åbnede sine grænser for asylansøgere i et omfang, så man ikke havde kontrol over situationen og ikke nu ved, hvem man har lukket ind i landet«, mener hun.

I Hawar Help er man chokeret over, hvor lidt de tyske myndigheder har gjort for at hjælpe de kvinder, der har mødt eller følt sig truet af bødler fra IS i landet.

»Det er faktisk det værste, at disse kvinder ikke føler, at de bliver taget alvorligt. Myndighederne bør gøre alt for at sikre dem, så de kan vidne mod mændene. Det er der jo ingen, der tør, hvis de ikke føler sig sikre. For mig siger det alt om situationen, at myndighederne ikke troede på Ashwaq Haji Hami, da hun gik til politiet og anmeldte gerningsmanden. Det er virkelig modbydeligt«, mener Dützen Tekkal.

Selv om hun har talt med mange kvinder, der har set IS-bødler i Tyskland, mener hun, at »det vil være rent gætteri at sige, hvor mange af organisationens medlemmer som opholder sig i landet«.

Heller ikke den tyske efterretningstjeneste Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) har tal på, hvor mange mulige medlemmer af eller sympatisører med Islamisk Stat, der befinder sig i Tyskland.

Men flere terroristangreb i landet er begået af asylansøgere, der havde sværget troskab til Islamisk Stat. Det gælder blandt andre tuneseren Anis Amri, der i december 2016 kørte en lastbil ind på et julemarked i Berlin og dræbte 12 mennesker, og afghanskpakistanske Riaz Khan Ahmadzai, der med en økse sårede 5 mennesker i et tog uden for byen Würzburg tidligere samme år.

Så sent som i juni i år anholdt politiet i Tyskland 4 irakiske mænd, som kom til landet med flygtningestrømmen i 2015. De er alle sigtet for som medlemmer af Islamisk Stat at have medvirket til mord og andre alvorlige forbrydelser, begået i Irak.

Også hjemvendte IS-krigere er en stor trussel mod sikkerheden. Dem er der 300-400 af i Tyskland ifølge efterretningstjenesten BfV, som i en ny rapport advarer mod også de hjemvendte krigeres børn.

Ifølge en ny rapport fra FN er der stadig 20.000-30.000 IS-krigere tilbage i Irak, Syrien og Afghanistan.