Ungarn lader asylansøgere sulte for at tvinge dem til at rejse Menneskerettighedsorganisationer kalder den nye praksis under Orbán 'umenneskelig' og protesterer

Flere internationale organisationer protesterer imod og har meldt Ungarn for brud på menneskerettighederne efter, at landet er begyndt at sulte flygtninge. Menneskerettighedsorganisationer protesterer mod en praksis, som de finder i strid med »elementære asyl-regler«.

»Regeringen har indført en ny lo ved at nægte at give mad til folk, som er i dens varetægt. Det er et klart brud på menneskerettighederne og forpligtelserne som medlem af den Europæiske Union«, siger Lydia Gall, som følger Østeuropa og Balkan for organisationen Human Right Watch.

Vil tvinge dem til at rejse igen

Organisationen mener, at den manglende mad til afviste asylansøgere i Ungarn er et led i bestræbelserne på, at få dem til at rejse videre mod Serbien uden at appellere deres sager.

Det mener også den ungarnske Helsinki-komite, som har anmeldt landets praksis til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg på vegne af foreløbig syv asylansøgere fra Syrien og Afghanistan. De har alle efterfølgende fået noget at spise i centrene.

EU-Kommissionen klager også

Også EU-Kommissionen protesterede i juni mod den kommende lov i Ungarn og bestemte sig dengang til at indberette loven for Den Europæiske Unions Domstol.

Den nye lov i Ungarn, som trådte i kraft den 1. juli, giver mulighed for at nægte at udlevere mad til asyl-ansøgere, der er ankommet fra et sikkert land. De afvises automatisk og kan ikke få noget at spise. Kun børn og ammende mødre giver den højrenationale regering under ledelse af ministerpræsident Viktor Orbán, lov til at modtage mad.

To transitcentre på grænsen

Det er især to transitcentre på grænsen til Serbien, der praktiserer den nye ordning. Her vil omkring 140 asylansøgere ifølge Helsinki-komiteen i Ungarn komme til at sulte i den nærmeste fremtid.

Senest har en ung kvinde fra Afghanistan klaget over, at hun ikke får mad. Hun har anket et afslag om asyl i Ungarn.

»Hun er den ottende asylansøger, der har henendt sig til os, fordi hun lider under denne umenneskelige praksis i transitzonen. Migrations-myndighederne vil kun give hende mad, hvis de tvinges til det af Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg«, skriver Helsinki komiteen.

Kun en vej ud - tilbage til Serbien

Asylansøgere får kun tilladelse til at forlade de to centre ved at gå mod syd til grænsen mod Serbien. Menneskerettighedsorganisationerne mener, at den ungarnske regering er ude på at slippe hurtigt af med uønskede asylansøgere med den nye praksis.

Der findes ingen officielle tal på, hvor mange der opholder sig på centrene, oplyser Helsinki komiteen. Men Ungarn accepterer kun et minimalt antal asylansøgninger og politiet forsøger at afvise flygtninge til grænsen for at sende dem tilbage til Serbien.

»Myndighederne ved grænsen gør straks asylansøgere opmærksomme på, at de ikke vil få mad i transitzonen, men at de frit kan drage tilbage til Serbien «, skriver den ungarnske Helsinki komite i en rapport om den nye praksis.

Vi er ikke forpligtet

I et svar siger den ungarnske myndighed for Immigration og asyl, at »vi er ikke forpligtet til at udlevere mad til afviste asylansøgere efter ungarnsk lov«.

Det er Human Right Watch ikke enige i: