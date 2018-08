Briterne forberedes på Brexit-sammenbrud: BLT-sandwichen er reddet, til gengæld ser det skidt ud med den danske sæd, mens medicinen skal på lager

»I nogle tilfælde må vi handle unilateralt for at bevare så meget kontinuitet som muligt på kort sigt«.

Dominic Raab oplyser, at regeringen, som en del af forberedelsen på et no deal-scenarie, vil sørge for, at der er et lager af medicin til mindst 6 uger.

I tilfælde af, at der ikke kommer nogen stor aftale om Brexit håber briterne på, at man EU vil være med til at finde pragmatiske løsninger på visse områder. Eksempelvis medicin, hvor man håber at lande en aftale om, at præparater ikke skal testes på begge sider af kanalen.

Det har Storbritanniens næststørste medicinproducent AstraZeneca dog ikke turdet stole på. AstraZeneca har allerede brugt millioner af pund på at kopiere deres testanlæg i Manchester til Sverige for at sikre fortsat EU-eksport.

Ingen sanwich-hungersnød efter Brexit

No deal-scenariet vil ramme visse virksomhedstyper hårdere end andre. For eksempel fremgår det af et andet teknisk notat, at økologiske landmænd i så fald vil miste adgangen til markedet i EU fra skilsmissedatoen 29. marts 2018, og at det vil tage dem mindst 9 måneder derfra at indhente en ny tilladelse.

Trods de åbenlyse ulemper, hvis Brexitforhandlingerne bryder sammen, mener Dominic Raab, at der har været en tendens til at overdrive farerne.

Han nævner, at der har været historier i pressen om, at man under et no deal-scenario ikke vil kunne opdrive en såkaldt BLT-sandwich med bacon, salat og tomat. Storbritannien producerer selv 50 procent af fødevareforbruget og importerer 30 procent fra EU.

Men der bliver ingen »sandwich-hungersnød« i Storbritannien, forsikrer Dominic Raab: