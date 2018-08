Trump i ordkrig med sin justitsminister Justitsministeriet vil ikke lade sig påvirke på upassende vis, svarer Jeff Sessions igen på kritik fra Trump.

USA's justitsminister, Jeff Sessions, slår udtrykkeligt fast, at hans ministerium er hævet over politisk påvirkning.

Det kommer efter, at præsident Donald Trump har udtalt, at Sessions er udpeget til justitsminister på grund af sin loyalitet.

»Så længe jeg er justitsminister, vil ministeriets handlinger ikke på upassende vis blive påvirket af politiske vurderinger«, siger Sessions gennem sin talskvinde torsdag.

»Jeg kræver den højeste standard«, tilføjer han.

Trump har gentagne gange kritiseret justitsministeren, som har erklæret sig inhabil i undersøgelsen af påstået russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

»Ved du, hvad den eneste grund er til, at jeg gav ham jobbet? Fordi jeg følte loyalitet, han var en af mine oprindelige støtter«, sagde Trump til Fox News.

I interviewet med tv-stationen torsdag morgen beskyldte Trump sin justitsminister for, at han 'aldrig tog kontrol over justitsministeriet', efter Trump indsatte ham.

Interviewet fandt sted dagen efter, at præsidentens tidligere advokat Michael Cohen havde erklæret sig skyldig i otte anklagepunkter, mens Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort også blev fundet skyldig i lovovertrædelser, der imidlertid ikke havde noget med Trumps valgkamp at gøre.

Anklagemyndigheden sorterer under Sessions' ministerium.

I sin udtalelse torsdag svarer Sessions igen og siger:

»Jeg tog kontrol med justitsministeriet, den dag jeg blev taget i ed«.

Trump har også flere gange i denne uge langet ud efter en navngiven embedsmand i justitsministeriet, som han gerne så afskediget.

Embedsmandens familie har ifølge præsidenten 'hjulpet med at skabe den falske, beskidte og miskrediterede sag' - Trumps betegnelse for undersøgelsen om mulig russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

ritzau