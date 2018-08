Tweet om hvide landmænd i Sydafrika bliver kaldt typisk Trump-finte i racistisk røgslør Donald Trumps tweet om Afrika skal lede blikket væk fra de hjemlige problemer, ifølge kommentator fra CNN.

Der er en gruppe menneske, Trump tænker særligt på i denne tid. Og det er hvide landmænd i Sydafrika.

Det opfatter CNNs Z. Byron Wolf som en klassisk Trump-finte, hvor han fortsætter sin linje med at støtte den hvide mands overherredømme, samtidig med at ballade og vrede reaktioner får folks opmærksomhed væk fra præsidentens hjemlige problemer med snakkesalige betroede medarbejdere, pornostjerner og russiske forbindelser.

»Det ligner ikke et forsøg på at fiske stemmer, men det er bestemt endnu et lysende eksempel på, hvordan Trump meget bogstaveligt bekymret er for hvide mennesker«, skriver Z. Byron Wolf i sin analyse, hvor han henviser til præsidentens støtte til de hvide overherredømmedemonstranter i Charlottesville og lukningen af grænserne til alle de ikke-hvide lande, han har refereret til som 'shitholes' - altså 'lortesteder'.

Drab i stor skala

Det hele begyndte med en tv-udsendelse fra Fox News onsdag, hvor værten Tucker Carson anklagede den sydafrikanske regering for at stjæle jord fra hvide landmænd.

Det fik den amerikanske præsident Trump til at tweete en besked til sin udenrigsminister om at se nærmere på »beslaglæggelse af landbrug og drab i stor skala på hvide landmænd«.

Det udløste fordømmelser fra den sydafrikanske regering, der mener, at Trump prøver at splitte Sydafrika og vil holde fast i det værste fra kolonifortiden.

Se hele indslaget fra Fox News her:

Ifølge CNN er der ikke tale om et folkedrab på hvide landmænd. Faktisk er der færre drab på landmænd nu end nogensinde tidligere indenfor de sidste 20 år. Det er korrekt, at den sydafrikanske regering 1. august har indført en lov om at kunne ekspropriere gårde efter generationer med racisme og ulige fordeling af goderne, men det er langt mere komplekst end Fox News og Trump gør det til.

Hvorfor lige Sydafrika?

»Af alle de ting, en præsident kunne beskæftige sig med, så er det altså den her Trump vælger at twitte om«, skriver CNN, der nævner tre andre vigtigere sager fra det afrikanske kontinent:

Hæren, der skød ind i en flok af ubevæbnede demonstranter i Zimbabwe. Arrestationen af oppositionens ledere i Uganda. Nye udbrud af ebola i DR Congo.

CNNs Z. Byron Wolf mener derfor, at præsidentens twitterbesked mest handler om at komme den hvide mand til undsætning, hvor end i verden han befinder sig. Og at det sigter mod den vælgerbase, han har bygget op blandt hvide amerikanere i landområder og dele af USA, hvor racediversiteten ikke er særlig stor.

»Vi har set ham kalde mexikanere for voldtægtsforbrydere. Vi har set ham omtale latino-bandemedlemmer som dyr. Vi har hørt ham sige, at sorte sportsfolk, der knæler for flaget under nationalmelodien (som protest mod politibrutalitet, red.), skulle sparkes ud af landet«.

Skriver altså Z. Byron om præsidenten, der på vej mod midtvejsvalgene har endnu mere brug for at demonstrere sit verdenssyn i sort/hvidt.