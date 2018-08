Australiens nye premierminister: Scott Morrison har sendt bunker af asylansøgere til fjerne stillehavsøer Australiens nye premierminister er manden bag landets stramme udlændingepolitik og imod homoægteskaber.

Australien har fået en ny premierminister.

Han hedder Scott Morrison og er manden bag landets stramme udlændingepolitik, hvor udlændinge sendes til stillehavsøerne Manus og Nauru, mens deres asylsag behandles.

En model, flere danske politikere har luftet deres begejstring for, og som ifølge DR stort set har sat en stopper for spontane asylansøgninger i Australien.

Scott Morrison har tidligere været både socialminister, finansminister samt integrations- og grænsebeskytningsminister. I 2014 udsendte han en video med klar besked til alle asylansøgere i Australien:

»Hvis I vælger at blive her, vil I komme til at være her (på stillehavsøerne, red.) i meget, meget lang tid«, sagde han ifølge The Guardian.

Blå bog Scott Morrison 50 år

Formand for Liberal Party

Uddannet i økonomisk geografi fra University of New South Wales

Har tidligere arbejdet for Tourism Australia, den australske pendant til Visit Denmark

Er gift og har to børn Vis mere

Stemte imod homoægteskaber

Sidste år stemte Scott Morrison imod en lov om homoægteskaber, selv om nationale meningsmålinger pegede på, at hovedparten af den australske befolkning ønskede en lovændring på området.

50-årige Scott Morrison er troende kristen og har til The Sydney Morning Herald sagt, at hans modstand mod homoægterskaber bunder i hans religiøse baggrund.

I 2017 sagde han i et interview til samme avis, at han i sit politiske virke vil arbejde for, at beskytte religionsfriheden mest muligt, og at ingen religiøse grupper bliver diskrimineret.

Han har været medlem af det australske parlament for Liberal Party siden 2007, og den tidligere premierminister Tony Abbott har beskrevet han som 'et stort talent'.

Han overtager posten som premierminister fra Malcolm Turnbull og er Australiens 30. premierminister.