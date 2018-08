Trumps økonomiske våben rammer danske virksomheder hårdt og kan ende med en iransk atombombe som livsforsikring

Politiken har talt med Danske Bank, Jyske Bank og Nordea, der bekræfter, at de ikke modtager penge fra Iran. Det har Nordea ikke gjort i mange år, men nu har også Danske Bank og Jyske Bank besluttet at afslutte sine aktiviteter i Iran.

»Det er en konsekvens af amerikanernes sanktioner«, siger Jyske Banks funktionsdirektør, Claus Birn Jensen.

Han forklarer, at Jyske Bank ville risikere ikke at kunne handle med amerikanske dollars, hvis man var blevet i Iran.

EU’s blokering

Det er danske Maersk Line, der står for meget af containersejladsen i verden, og fra november er det slut med at sejle varer til og fra Iran, oplyser selskabet i en mail til Politiken. Da Maersk Line annoncerede sin beslutning, forklarede selskabet, at man »vil respektere« den amerikanske regulering angående Iran. I EU-Kommissionens forordning hedder det, at det er »forbudt at efterleve bestemmelser eller påbud, der følger af sanktionslovene, medmindre det vil være til væsentlig skade for virksomheden«. Den regel skal EU-landene nu implementere, og de skal i princippet også straffe virksomheder med en bøde, hvis de forbryder sig mod forordningen.

Adspurgt, om de vurderer, at deres beslutning harmonerer med EU-forordningen, svarer selskabet: »I Maersk Line gør vi os altid umage for at forstå og iagttage sanktionsreglerne. I dette tilfælde er der endnu ikke praksis at støtte sig til, men vi mener, at vi gør det rigtige i situationen«.

I et skriftligt svar til Politiken forklarer EU-kommissionen, at »erhvervsdrivende i EU frit kan vælge, hvordan de vil drive deres forretning, hvis det er i overensstemmelse med EU-retten og gældende national lovgivning«.

Ingen tvangsinvesteringer

Jens Ladefoged, der forsker i international handel ved Københavns Universitet, hæfter sig ved, at kommissionens forordning undtager virksomheder, der risikerer et alvorligt økonomisk tab. Da reglerne samtidig skal håndhæves af medlemsstaterne selv, har han svært ved at forestille sig, at nogen lande skulle straffe egne virksomheder, der siger, at de har et økonomisk problem.

»Jeg ser det som et signal fra EU-Kommissionen om, at man er stærkt uenig med den amerikanske politik. Derfor støver man den her forordning af, som aldrig er blevet brugt. Men vi har jo ikke tradition for at beordre virksomheder til at tvangsinvestere i et land. Det må være virksomhedens beslutning, og der er der denne undtagelse bygget ind«.

I Europa er bekymringen, at Iran vil springe fra aftalen, hvis de europæiske virksomheder forlader landet. Ifølge Rasmus Christian Elling, der forsker i Iran ved Københavns Universitet, er det ikke usandsynligt, men Irans regering har også selv meget at tabe.