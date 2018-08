Paven kalder præsters sexmisbrug af børn afskyeligt »Jeg deler kirkens skam og smerte« Paven kalder kirkens forsøg på at skjule og dække over skandalerne for "afskyelige forbrydelser".

I en tale i Dublin kalder pave Frans katolske præsters seksuelle misbrug af børn for »afskyeligt«, og han siger, at voldsom vrede mod kirkens fejl er berettiget.

Paven kalder også kirkens forsøg på at skjule og dække over skandalerne for »afskyelige forbrydelser«.

»Jeg deler kirkens skam og smerte over fejlen ved ikke at gribe ind over for det seksuelle misbrug«, siger han.

Den irske premierminister, Leo Varadkar, havde forinden i en tale på førstedagen af pave Frans' historiske besøg i Irland erklæret, at paven må handle som følge af skandalerne om katolske præsters misbrug af børn.

»Paven må sikre, at ofrene får retfærdighed«, siger Varadkar, som taler om kirkens »dystre historie præget af sorg og skam«.

ritzau