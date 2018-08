Portræt af Trumps juridiske førstemand: Barske Rudy fra Brooklyn tager kampen op med Trumps fjender Rudy Giuliani var som borgmester i New York de kriminelles fjende. Nu skal han redde Donald Trump.

Kredsen af de mest trofaste tilhængere omkring præsident Donald Trump skrumper mere og mere ind, i takt med at de bliver sigtet for alvorlige lovovertrædelser, mistænkt for samarbejde med Rusland, fyret af bossen eller selv vælger at forlade det kaotiske og giftige klima i Det Hvide Hus.