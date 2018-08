Skal Sveriges borgerlige nærme sig Sverigedemokraterna?

Da Ulf Kristersson blev valgt til ny partileder i oktober sidste år, var der mange moderater, som åndede lettet op. Nu skulle partiet genvinde sin stabilitet, og nu skulle partiet atter blive det store højreparti, man var engang.

Her, 10 måneder senere, ser det kommende valg ud til at blive endnu dårligere end ’katastrofevalget i 2014’. I den seneste måling fra valgbarometeret DN/Ipsos falder Moderaterna til 17 procent og er nu 2 procent efter Sverigedemokraterna (SD) og kun Sveriges tredjestørste parti. Man bløder vælgere til SD, og partiet er presset fra to sider.

»På den ene side har man dem, som både af ideologiske og taktiske grunde synes, man skal nærme sig Sverigedemokraterna politisk. På den anden side de liberale kræfter i partiet, som har det meget svært med de nationalistiske strømninger fra højre. Intet andet parti står i lige så stor krise som Moderaterna lige nu, for deres krise er strukturel«, siger Per Svensson, politisk redaktør og chef for lederkollegiet på Dagens Nyheter, der betegner sig som et uafhængigt liberalt medie. Men for at beskrive Moderaternas krise er man nødt til at kigge længere tilbage end bare 2014. Højrepartiet var længe et klassisk konservativt parti, men i 1970’erne og 80’erne valgte partiet at slå ind på en mere markedsliberal vej, som man har fulgt lige siden. I en dansk sammenligning ville det være, som var Venstre og Konservative ét parti.

Og mens de liberale fløje af Moderaterna har haft magten i partiet de seneste årtier, har de konservative trådt lidt i baggrunden. Det blev især tydeligt, da Fredrik Reinfeldt kom til magten i 2003. Hans vision var ikke kun at flytte partiet tættere på midten og lokke middelklassevælgere fra Socialdemokraterna, men også at gøre Moderaterna til et statsbærende samlende parti til højre for midten.

»Sådan har svensk politik set ud – Socialdemokraterna på den ene side og Moderaterna på den anden side. To hold, hvor Moderaterna var spillefordeler på den borgerlige fløj. Sådan er det ikke mere«, siger Per Svensson.

For med Sverigedemokraternas indtog på scenen og store fremgang i meningsmålingerne er den dualisme væk. Og når Moderaterna flyttede sig mod midten, efterlod de plads til et parti, som spiller langt mere på de konservative nationalistiske strømninger, end Nya Moderaterna, som Reinfeldt kaldte sin opfindelse, nogensinde gjorde.

Svært med højredrejning

Tilbage står et parti med tre fløje, som alle presser Ulf Kristersson. På den ene side de liberale, som i lighed med Fredrik Reinfeldt har meget svært ved partiets højredrejning, og hvor dele har søgt til det mere liberale Centerpartiet.

På den anden side står kommunalpolitikere ude i landet, som ikke forstår, hvorfor de ikke må støtte sig til Sverigedemokraterna, når det gælder almindelig lokalpolitik. Her kan man nævne borgmester Carl Johan Sonesson i Staffanstorp, som allerede har erklæret, at han vil samarbejde med SD, uanset hvad man siger fra partiledelsen i Stockholm.

Den tredje fløj er det, som Dagens Nyheter i sidste uge kaldte mågehøjren, fordi »den larmer, er aggressiv og skider på andre mennesker«. Det er personer som Hanif Bali, som udøver verbale krige på Twitter, det er teolog Ann Heberlein, som kalder store dele af den svenske venstrefløj for godhedsnarkomaner.

»De har langt mere tilfælles med den amerikanske Tea Party-bevægelse end med klassisk moderat tradition. Men i den her pressede tid for partiet, er det også langt sværere at opretholde den hårde partidisciplin, som Moderaterna ellers er kendt for«, siger Per Svensson.